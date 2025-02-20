Туризм

Филиал псковской турфирмы стал лауреатом премии «Лучшие из лучших РФ»

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур», руководитель турфирмы «София» Гелена Самохвалова посетила церемонию вручения премии «Лучшие из лучших Российской Федерации», которое состоялось в Саратове, сообщили Псковской Ленте Новостей в турфирме «София».

Фото здесь и далее: Туристическая фирма «София» / ВКонтакте

«Мы благодарны организаторам премии за высокую оценку нашей работы! Межрегиональный туризм и, в частности, путешествия в уникальный северо-кавказский регион, набирает обороты. Мы рады по-новому открывать его прекрасные локации для наших путешественников. Награда – стимул к дальнейшему развитию!» - прокомментировала победу Гелена Самохвалова.

Победителем в номинации «Туристическая элита региона» стало представительство туркомпании «София» на Северном Кавказе – филиал «Визит Дагестан».

«Мы активно развиваем межрегиональный туризм. В связи с этим для удобства наших клиентов в Дагестане открыто представительство компании. Уникальные маршруты, лучшие экскурсоводы, топовые достопримечательности, красоты природы, гастрономия – все это для вас, друзья!» - уточнили в турфирме.