Туризм

Гелена Самохвалова назвала псковичам альтернативы поездки на Черное море

Каспийское море может стать прекрасной альтернативой для любителей морского отдыха. Об этом президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада АСТУР, генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Очень не рекомендую ехать на Черное море в этом году. Конечно, мои коллеги из туристической отрасли могут призывать к обратному, их можно понять, это огромные финансовые потери, кассовый разрыв. Но Краснодарский край может предложить горный отдых. Если очень хочется на пляжный отдых, выбирайте отели, где есть морская вода. Эту воду берут не из моря. Но ехать на Черное море я не рекомендую, это экологическая катастрофа», – сказала Гелена Самохвалова.

В качестве альтернативы она назвала Каспийское море, Дагестан. «Это прекрасные локации для отдыха, можно совмещать отдых и экскурсии. В прошлом году работал субсидированный рейс Псков - Махачкала, который работал на 100% практически без задержек. Он прекрасно себя отработал», – уточнила она.

Смотрите также Псковичи пересматривают свои планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Черном море

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что привело к разливу около 2,4 тыс. тонн топлива. В результате на Кубани, в Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.