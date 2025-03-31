Гелена Самохвалова назвала псковичам альтернативы поездки на Черное море

Каспийское море может стать прекрасной альтернативой для любителей морского отдыха. Об этом президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада АСТУР, генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
В качестве альтернативы она назвала Каспийское море, Дагестан. «Это прекрасные локации для отдыха, можно совмещать отдых и экскурсии. В прошлом году работал субсидированный рейс Псков - Махачкала, который работал на 100% практически без задержек. Он прекрасно себя отработал», – уточнила она.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что привело к разливу около 2,4 тыс. тонн топлива. В результате на Кубани, в Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.