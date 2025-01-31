Общество

Псковичи пересматривают свои планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Черном море

Большинство псковичей, запланировавших отпуск на Черном море, сомневаются в том, что поездка состоится. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные горожане из Пскова.

Разлив мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров может затронуть как минимум один курортный сезон, считают в Институте водных проблем РАН. SuperJob узнал, как это может повлиять на отпускные планы псковичей. Судя по ответам, каждый пятый работающий (20%) в этом году намеревался посетить Черноморское побережье России. 13% рассказали, что экологическая катастрофа заставила их сомневаться в том, что поездка состоится, и лишь 6% не будут пересматривать решение и отправятся к Черному морю в любом случае («Поеду к родителям»).

Чаще поездку на Черное море в этом году планировали мужчины (21% против 16% женщин), скорее всего, не поедут 15 и 11% соответственно. Черноморское побережье — популярное направление у псковичей в возрасте от 35 до 45 лет (27% из них планировали отпуск на море, 24% — сомневаются, что поездка состоится). Псковичи с детьми планировали отдых на Черноморском побережье чаще бездетных (21 и 14% соответственно), в раздумьях о том, где провести отпуск, теперь 15 и 12%.