Туризм

Санатории Псковской области заработали 140 миллионов рублей с начала года

Санатории Псковской области заработали 140 млн рублей с начала года, на 31% больше, чем годом ранее. Рейтинг популярных регионов страны для санаторно-курортного отдыха по итогам зимы составил портал бронирования Санатории-России.рф. Он составлен на основании данных количества ночёвок и доходов санаториев, сообщили Псковской Ленте Новостей в «ТурСтат».

В санаториях Псковской области отдыхающие совершили 42 тысячи ночевок в январе-феврале 2025 года.

По словам члена правления национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, лидерами отдыха зимой на Северо-Западе РФ по числу ночевок стали санатории Калининградской области и Санкт-Петербурга.