Карьеры, пещеры и места силы: природные красоты Псковской области

Псковская область расположена на равнине и не может похвастаться горными пейзажами. Между тем, живописные возвышенности, скалистые берега и другие природные достопримечательности в регионе имеются. У нас есть пещеры, своя «Карелия», уникальные экосистемы и даже парк в европейском стиле.
Псковская Лента Новостей собрала информацию о некоторых популярных и не слишком известных локациях, которые будут интересны для посещения туристам и жителям региона. Куда едут за исцелением, где можно напитаться силой, а также познакомиться с местной флорой и фауной - в материале нашего обозревателя.
Одна из главных природных достопримечательностей Псковской области расположена в Изборске, который славится многочисленными подземными источниками. Самые знаменитые - Словенские ключи.
Первое письменное упоминание о них относится к XVII веку. «Подземные воды выходят между карбонатными породами в виде отдельных струй числом от 12 до 15, и с шумом падают с обрывистого склона известковых обнажений, образуя каскад водопадов. Проходя через слой песка, глины, известняка, вода фильтруется и очищается. Вода в Словенских ключах довольно жёсткая и содержит много растворённых солей, минерализация составляет 200 - 340 мг/л», - гласит информация на сайте музея-заповедника «Изборск».
Ключи сливаются в единую реку, которую называют Река Жизни. По легенде, каждый из источников обладает чудодейственной силой - один дарит бодрость, другой делится мудростью, третий наделяет отвагой. Другое название - ключи Двенадцати апостолов, это православная святыня.
Здесь практически всегда многолюдно, поэтому при желании насладиться первозданной природой и тишиной под звук переливающейся воды нужно приезжать ранним утром. А если нет возможности посетить достопримечательность лично, можно посмотреть онлайн-трансляцию на сайте музея. Две камеры в режиме реального времени демонстрируют вид на ключи и Городищенское озеро, которое они питают.
Каскад ключей находится на правом берегу Изборско-Мальской долины, которая является памятником природы Псковской области. Крутые склоны, ущелья, выходящие наружу подземные воды, берёзовые, осиновые и хвойные леса, луга и болота, три реки и два озера - предполагается, что этот невероятный ландшафт существует уже 10-12 тысяч лет, после схода последнего ледника.
Сегодня уникальный комплекс притягивает любителей размеренного и активного отдыха на свежем воздухе. Общая площадь памятника природы составляет 1792 га, в том числе лесной фонд - 547 га. При его посещении посетители обязаны соблюдать технику безопасности и правила поведения на природных маршрутах.
У Мальского озера расположен природно-ландшафтный комплекс загородного отдыха «Мальская Долина», который предоставляет возможности проживания и активного досуга. Гости базы могут отправиться в верёвочный парк, прокатиться на 400-метровом троллейном спуске, арендовать лодки, катамараны и прочий инвентарь. Зимой здесь собираются любители горных лыж и покатушек на ватрушках.
В соседнем Псковском районе расположен погост Выбуты, где по преданию родилась равноапостольная княгиня Ольга. Многие считают это место не только священным, но источником вдохновения и силы. Неподалеку от Выбут находится небольшой уголок природы, не слишком широко известный туристам, но пользующийся популярностью у местных жителей. Именно они прозвали «Псковской Карелией» карьеры, в которые превратились бывшие каменоломни, находившиеся здесь в советские годы. Известковые каньоны, заполненные изумрудной прозрачной водой, скалистые берега и сосны действительно невероятно схожи с карельскими пейзажами.
Сюда приезжают для уединенных прогулок на свежем воздухе, медитации, за красочными фото и искупаться в водоёмах, которые быстро прогреваются в тёплое время года. На некоторых берегах люди ставят палатки, но таких мест совсем мало - в большинстве случаев скальный ландшафт не располагает к организации стоянок.
На пути к одному из карьеров, если двигаться в сторону Выбут, можно увидеть «Камень княгини Ольги». Так называют памятный знак в виде пирамиды из валунов, увенчанный кованым крестом. Предполагается, что когда-то здесь находился камень с отпечатком босой ступни Ольги, но его уничтожили - взорвали в 30-х годах XX века. Но и после этого локация продолжила привлекать паломников и «охотников» за «камнями-следовиками». В лесах Северо-запада находят немало пород с отпечатками ног, пальцев рук или следами животных.
Фото: pskoviana.ru
К примеру, знаменитый камень-следовик из деревни Марамохи (территория нынешнего Пушкиногорского округа) не раз становился объектом обсуждения историков и археологов.
Этот огромный, по периметру верхней площадки превышающий 12 метров и высотой почти в 140 сантиметров, валун был перевезён на территорию Пушкинского заповедника стараниями его первого послевоенного директора и легендарного хранителя «Пушкинского уголка» Семёна Гейченко в 1978 году. Сейчас он лежит на перекрёстке дорог в Пушкинские Горы, в Тригорское и в деревню Вече.
Фото: regionavtica.ru
О происхождении и назначении 12 чаш на поверхности камня до сих пор ведутся дискуссии. Исследователи выдвигают разные версии - от той, что «марамохинская диковина» в своё время послужила материалом для производственной заготовки каменных жерновов или даже ядер в здешней местности, до культового её предназначения.
Камень является объектом паломничества для местных жителей и посетителей Пушкинского заповедника.
Неподалеку от деревни Спасовщина Псковского района находится другой известный камень - Добряк. Огромный валун, с виду чем-то похожий на Гром-камень, который Екатерина II выбрала в качестве постамента для памятника Петру I - «Медному всаднику», величественно вырастает из земли на крутом берегу реки Лочкино.
«Слава о нем приводит сюда любознательных путешественников, любителей мистики, краеведов. В этой огромной глыбе есть какая-то царская величавость, удивительная природная сила и гармония. Сама атмосфера места, чистейший воздух, обволакивающая тишина перезагружает мысли и наполняет новыми силами. Удивительное место. Здесь стоит побывать - впечатляет!» - пишет в своем Telegram-канале глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова.
Фото: Наталья Фёдорова
По легенде, Добряк может исполнять желания. Для этого нужно обойти камень трижды, поклониться, и, если помыслы чисты, сокровенное сбудется. В сети встречаются советы, как задобрить камень. Если действительно есть такая необходимость, стоит помнить о необходимости соблюдать чистоту, не стоит приносить в качестве подношения то, что может загрязнить природу. Лучшим вариантом будут дары леса, найденные в окрестностях.
В Бежаницком округе есть «Камешек» - валун ледникового происхождения размером 4 на 4 метра. Преданий и поверий относительно этого объекта в сети не нашлось, но он примечателен тем, что официально признан памятником природы Псковской области. Расположен на особо охраняемой природной территории в юго-восточной части земель населенного пункта Большой Камешек.
Фото: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области
Крутой обрывистый берег реки Плюсса, сложенный из красного песчаника девонского происхождения, - одно из самых красивых мест Псковской области. Достопримечательность находится в районе деревни Сербино (за ней мост, после которого нужно искать поворот в лес, наткнётесь на скамеечку - вы у цели).
Вдоль реки тянется узкая тропинка, по которой можно спуститься к подножию скал, высота которых достигает 19-20 метров. Также туристы практикуют сплавы на лодках, с реки открываются захватывающие виды.
Их несколько портит только одно: на скалах виднеется очень много надписей. Многие побывавшие здесь оставляют свои отметки.
Красные песчаники того же периода можно найти в другом месте, не менее известном. Трутневская пещера, или как называют ее местные жители «пещёрка» - это памятник природы и пещерный храм близ деревни Трутнево Гдовского муниципального округа. Является одним из самых почитаемых мест в регионе.
Говорят, что когда-то хозяином этой деревни был некий Трутнев, пожелавший построить на местной речке плотину, а рядом - мельницу. Стройка не увенчалась успехом: плотину постоянно кто-то разрушал. В одну из ночей строители устроили засаду и увидели, что сооружение рушится само собой, а неподалеку заметили женщину и мальчика в белых одеждах, которые перешли реку прямо по камням и скрылись в крутом склоне оврага. По их следам и нашли пещеру.
Фото: Яндекс-карты
Перед входом лежит камень-следовик, по легенде, со следом Богородицы. Считается, что если постоять на нём босыми ногами, это придаст силы и укрепит здоровье. Ниже по течению есть источник, воду в котором называют целебной.
К Трутневской пещере организуются крестные ходы, там служат молебны. Привлекает она не только паломников, но и обычных туристов, которые приезжают насладиться первозданной природой. Некоторые верят, что прикосновения к камню следовику исполняет желания. Туда же бросают монетки, а стены, как водится, испещрены рукотворными надписями.
Захватывающий горный пейзаж можно созерцать на правом берегу реки Великой от поселка Снятная Гора до деревни Муровицы. Высота обрывистых склонов - 2-3 метра, местами достигает 15-18 метров. «По южному краю Снятной Горы расположено стратотипическое обнажение доломитов и мергелей снетогорских слоев саргаевского горизонта, представленные вертикальными обрывами высотой более 8 метров. Под монастырем видны обнажения девонских пород», - говорится на сайте комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.
На территории уникального ландшафтного комплекса находится Снетогорский монастырь.
В окрестностях произрастает 41 вид редких для Псковской области растений.
В 10 километрах от города Опочки, в урочище Литовка на окраине деревни Кирово, посреди поля возвышается покрытая стройными соснами и елями Духова гора. Это археологический и культурно-исторический памятник довольно внушительного размера, высота составляет около 14,43 метра.
По мнению историков, Духова гора - это остатки древнего городища, основанного во второй половине первого тысячелетия славянами-кривичами, вокруг которого располагались малые могильные курганы. На вершине стоит часовня в честь Сошествия Святого Духа, а вокруг неё - деревенское кладбище.
Фото: pskovkid.ru
Говорят, что Духова гора обладает целительной силой, сюда приезжают в надежде на выздоровление, а также зарядиться положительной энергией. На пути к вершине лежит камень-следовик, ему тоже приписывают чудодейственные свойства. Встречаются упоминания и о том, что гора может мстить людям за непочтительное к ней отношение и злые помыслы.
Место считается аномальным и в какой-то период было популярно среди людей, интересующихся эзотерикой.
На территории Пожеревицкой волости Дедовичского округа расположен памятник природы, который является наивысшей точкой Судомской возвышенности (293 метра над уровнем моря) и второй по высоте в Псковской области. Возвышенность обязана происхождением Валдайскому оледенению, поэтому здесь большое скопление куполообразных холмов, со склонами до 250, моренных гряд. На территории встречаются все виды ледниковых форм рельефа – камы, озы, гряды друмлинов.
Фото: ТИЦ Псковской области
По одной из легенд, здесь жила семья великанов - отец Лобно, мать Судома и дочь Степулиха. Каменным топором они отбивались от врагов, но однажды во время сильного боя оружие выпало из рук и утонуло в бездонном озере. Тогда мать заплакала, произнесла заклинание, и все трое великанов превратились в высокие горы, которые перекрыли путь врагам. А от слез родилась речка Судома.
С данной территорией также связана сказка Льва Толстого «Судома»: «В Псковской губернии, в Пороховском уезде, есть речка Судома, и на берегах этой речки есть две горы, друг против дружки. На одной горе был прежде городок Вышгород, на другой горе в прежние времена судились славяне. Старики рассказывают, что на этой горе в старину с неба висела цепь и что кто был прав, тот до цепи доставал рукой, а кто был виноват, тот не мог достать. Один человек занял у другого деньги и отперся. Привели их обоих на гору. Судому и велели доставать до цепи. Тот, кто давал деньги, поднял руку и сразу достал. Пришел черед виноватому доставать. Он не отпирался, а только отдал свой костыль подержать тому, с кем судился, чтобы ловчее было руками достать до цепи; протянул руки и достал. Тогда народ удивился: как, оба правы? А у виноватого костыль был пустой, и в костыле были запрятаны те самые деньги, в каких он отпирался. Когда он отдал в руки костыль с деньгами подержать тому, кому он должен был, он с костылем отдал и деньги, и потому достал цепь.
Так он обманул всех. Но с тех пор цепь поднялась на небо и больше не спускалась. Так рассказывают старики».
Еще одна природная достопримечательность региона - Полистовский заповедник, созданный с целью сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. Территория насчитывает 37 837 га в Бежаницком и Локнянском округах.
В рамках развития экологического туризма в заповеднике создана серия экологических маршрутов, знакомящих посетителей с основными природными и культурными ценностями. Помимо этого гости могут прикоснуться к богатой истории русской глубинки, посетив авторские экскурсии, предлагаемые местными жителями.
Фото: Полистовский заповедник
«У нас вы сможете отвлечься от повседневности и окунуться в тишину и первозданный мир дикой природы. Здесь вы откроете для себя удивительный мир одной из крупнейших в Европе Полистово-Ловатской болотной системы, возраст которой более десяти тысяч лет, узнаете историю образования огромного массива верховых болот от последнего Валдайского оледенения до наших дней», - говорится на сайте заповедника.
Посещение заповедника начинается с визит-центра, который находится в посёлке Бежаницы.
Природные маршруты заповедника начинаются в деревнях Цевло (35 км от п. Бежаницы, Бежаницкий район) и Гоголево (70 км от п. Бежаницы, Локнянский район).
Национальный парк «Себежский» – особо охраняемая природная территория федерального значения, занимающая площадь более 500 квадратных километров. Здесь бережно сохраняют природу классического Псковского Поозерья – системы послеледниковых озёр, соединённых многочисленными живописными протоками. Перепад высот в парке - до 200 метров.
Помимо богатой флоры, фауны и уникальных природных объектов на территории парка насчитывается около 200 памятников культурного наследия, в том числе неолитические стоянки, городища, селища, курганные группы. Посещение некоторых объектов археологии – Осынского городища и кургана в Озерявках – включено в экскурсионные программы парка.
Фото: национальный парк «Себежский»
В состав нацпарка входит государственный природный заказник «Ремдовский», который находится в 50 км от Пскова в междуречье рек Желча, Лочкино, Черная и Псковско-Чудского водоема. На территории заказника расположены клюквенные болота «Кривой мох», «Сотельный мох», «Туринское», которые являются памятниками природы, и множество других интересных объектов. В состав заказника входят острова Вороний, Городец, Станок и Озолец, где, предположительно, происходило Ледовое побоище 1242 года. Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», открытый 11 сентября 2021 года на берегу Чудского озера, находится в управлении нацпарка «Себежский».
Спектр его услуг весьма разнообразный. Гостям предлагают посещение музеев, экспозиций и визит-центров, проводятся экскурсии по экологическим тропам, есть возможность размещения на турбазах и оборудованных кемпингах на берегах озёр.
В Пустошкинском округе находится невероятно красивый усадебный парк, созданный известным ландшафтным архитектором Александром Гривко. В этих местах он проводил детство, а после, получив известность, разбил сад в память о своей маме.
В центре возвышается усадебный дом — маленький замок в нормандском стиле. С одной стороны его окружает итальянский сад, с другой — английский пейзажный парк. На противоположном берегу реки разбит так называемый русский усадебный сад. Все растения подобраны с учетом климатических особенностей наших широт.
Это первый и единственный европейский сад в России, который, несмотря на статус частного владения, открыт для публики. Посетить его можно с весны до поздней осени. Те, кто там был хоть однажды, подтвердит: усадьба «Ореховно» прекрасна в любое время года.
Все природные достопримечательности Псковской области невозможно перечислить в одном материале. Наш край славится живописными лесами и озёрами, причудливыми рельефами, величественными холмами, особенно, в южной части, невероятной красоты парками, скверами и аллеями на территории городов. В регионе много исторически значимых объектов, святых мест, музейных комплексов и других локаций, которые привлекают как иногородних гостей, так и местных жителей. В различные уголки региона едут за исцелением, в надежде на исполнение желаний, набраться сил и просто за новыми впечатлениями. Подробнее о других точках притяжения мы расскажем в следующих материалах.
Ульяна Лаблюк