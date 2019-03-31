Культура

Диковинный валун из Марамохи снова стал объектом обсуждения историков и археологов

Гипотезу о том, что так называемый культовый камень из деревни Марамохи (территория нынешнего Пушкиногорского района Псковской области) на самом деле может быть «исходником» для заготовки жерновов для ручной мельницы, была озвучена сегодня в ходе круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти выдающегося музейщика, историка, краеведа и педагога М.Е. Васильева в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Эта гипотеза — как рабочая и требующая дальнейших исследований — была выдвинута в сообщении, подготовленном авторами и редакторами интернет-проекта «Регионавтика северо-запад» Александром Потравновым и Татьяной Хмельник, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото с сайта regionavtica.ru

Выдвигая такое предположение, исследователи из Санкт-Петербурга ссылаются на похожие объекты, с которыми познакомились в Норвегии, изучая каменоломню, где производили заготовки, в частности, для каменных крестов чуть ли не во времена викингов. С другой стороны, среди известных культовых предметов аналогов «валуну из Марамохи» не известно (камни-чашечники «устроены» совершенно по другому); сколько-нибудь убедительных предположений о том, какие именно культовые обряды и как могли отправляться при помощи этого камня, также дать никто не может, — отметил Александр Потравнов.

В ходе обсуждения этого сообщения заместитель директора Пушкинского заповедника Людмила Тихонова напомнила о давно бытующем поверье, согласно которому в Марамохе издавна жили ведуны и колдуны. Об этом, собственно, писал в своей книге «Пушкиногорье» и первый послевоенный директор «Михайловского» С.С. Гейченко: «Название Мараморы (так у Гейченко. — Ред.) несомненно происходит от слов «мара», «марок», «мароки» — это означает наваждение, призрак, род домового или кикиморы. Так объясняется это слово у Даля». Участники круглого стола сразу же вспомнили и о том, что в народном сознании мельники наравне с кузнецами всегда считались работниками, связанными с потусторонними, часто нечистыми силами. Теми же свойствами — «…для связи с неведомым» — народная молва естественно наделяла и орудия их производства. Заметим, что гипотеза о бытовом назначении камня выдвигалась и в 80-е годы прошлого века, однако, за неимением доказательств и аналогов, была отложена.

Напомним, что подробно рассмотреть валун из деревни Марамоха можно на официальном сайте Пушкинского Заповедника. Это — один из «экспонатов» виртуального музея каменных крестов и культовых камней Пушкиногорья, созданного пушкинскими доброхотами, воспитанниками археологического клуба из Санкт-Петербурга (руководитель — историк, кандидат педагогических наук, лауреат национальной премии «Хранители наследия» Всеволод Пежемский). А материалы круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти М.Е. Васильева будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами Пушкинского Заповедника с 1996 года.