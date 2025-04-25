Гостиничный комплекс «5 озёр» в Гдовском районе хотят сдать в эксплуатацию в 2026 году

Гостиничный спортивно-оздоровительный комплекс «5 озёр» в Гдовском районе планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.
Изображение: Фонд инвестиционного развития Псковской области
Гостиничный комплекс будет расположен в экологически чистой зоне Гдовского района, на лесном участке вблизи пяти озер: Взглядово, Остроченко, Дубно, Пушно, Ямское.
Комплекс построят из каркасно-модульных конструкций, что обеспечит быстроту и экологичность возведения зданий.
Территория будет разделена на функциональные зоны, чтобы каждый гость мог найти то, что ему нужно:
Ранее проект одобрили на заседании совета по инвестициям при губернаторе Псковской области.