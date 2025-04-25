Туризм

Гостиничный комплекс «5 озёр» в Гдовском районе хотят сдать в эксплуатацию в 2026 году

Гостиничный спортивно-оздоровительный комплекс «5 озёр» в Гдовском районе планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Изображение: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Гостиничный комплекс будет расположен в экологически чистой зоне Гдовского района, на лесном участке вблизи пяти озер: Взглядово, Остроченко, Дубно, Пушно, Ямское.

Комплекс построят из каркасно-модульных конструкций, что обеспечит быстроту и экологичность возведения зданий.

Территория будет разделена на функциональные зоны, чтобы каждый гость мог найти то, что ему нужно:

10 каркасных гостевых домов для комфортного проживания;

административно-гостиничный корпус с кафе, где можно отведать блюда здоровой кухни;

банный комплекс с сауной для расслабления после активных занятий;

спортивные площадки: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт;

крытое помещение фитнес-зала для занятий в любую погоду;

прогулочные лесопарковые зоны.

Ранее проект одобрили на заседании совета по инвестициям при губернаторе Псковской области.