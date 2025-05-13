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Туризм

Александр Братчиков: Деньги от туристического налога можно направить на благоустройство

14.05.2025 15:20|ПсковКомментариев: 0

Туристический налог - это деньги, которые можно будет потратить на благоустройство, на восстановление туристических мест, рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«В Псковской области у нас нет туристического налога для туристов, которые приезжают на территорию региона. Где-то он есть. Опять же, идет речь о 100 рублях в день в среднем, это не особо великие деньги», - сказал Александр Братчиков.

Отвечая на вопрос о необходимости ввести туристический налог в Псковско области, вице-спикер Собрания пояснил, что важно правильно этим налогом оперировать. «Потому что многие приезжают не только в отели, а снимают квартиры. Соответственно, я в первую очередь навел бы с этим порядок, чтобы государство имело возможность контролировать тех, кто предоставляет данные услуги. Первая причина такой необходимости - это налоговые поступления. А вторая причина - должны услуги оказываться соответствующего качества. Может, человек приедет в квартиру, а там тараканы бегают», - сказал Александр Братчиков.

«Вести налог, я думаю, почему бы и нет? Это, наверное, было бы неплохо. Это те деньги, которые можно будет потратить на благоустройство, на восстановление туристических мест», - подытожил вице-спикер.

Напомним, устанавливать туристический налог разрешили муниципалитетам Псковской области с 2025 года. 

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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