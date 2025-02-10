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Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
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Культура

Событийный календарь Псковской области на 2025 год. ЛОНГРИД

10.02.2025 15:10|ПсковКомментариев: 0

Какие главные культурные мероприятия намечены в Псковской области в 2025 году? Что интересного ждет псковичей и гостей региона? Какие пройдут традиционные фестивали и когда они будут проведены? Что нового и яркого появится в афише? Когда иногородним туристам брать отпуск, чтобы приехать в Псков?

На основе событийного календаря, опубликованного на сайтах регионального комитета культуры и Туристского информационного центра, Псковская Лента Новостей подготовила афишу самых интересных праздников, акций, концертов, фестивалей, ярмарок, которые позволят погрузиться в уникальную атмосферу Псковщины. Подробности — в новом лонгриде.

Событийный календарь Псковской области на 2025 год. ЛОНГРИД
Теги: #афиша
Источник: Псковская Лента Новостей
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