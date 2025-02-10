Культура

Событийный календарь Псковской области на 2025 год. ЛОНГРИД

Какие главные культурные мероприятия намечены в Псковской области в 2025 году? Что интересного ждет псковичей и гостей региона? Какие пройдут традиционные фестивали и когда они будут проведены? Что нового и яркого появится в афише? Когда иногородним туристам брать отпуск, чтобы приехать в Псков?

На основе событийного календаря, опубликованного на сайтах регионального комитета культуры и Туристского информационного центра, Псковская Лента Новостей подготовила афишу самых интересных праздников, акций, концертов, фестивалей, ярмарок, которые позволят погрузиться в уникальную атмосферу Псковщины. Подробности — в новом лонгриде.