Туризм

Празднование 160-летия санатория «Хилово». ФОТОРЕПОРТАЖ

Санаторий «Хилово» ведет свою историю с середины XIX века, когда в 1865 году Петр Балавинский младший приказал отвести русло речки Черной, на дне которой были обнаружены целебные сероводородные источники.

Уже в 1867 году курорт принял на лечение первых 90 военнослужащих. В его истории случались взлеты и падения, но, пройдя через испытания временем, курорт продолжает свою активную деятельность, делая жителей Псковской области и всей России здоровее. На благо пациентов трудится множество медицинских работников. Посещающие санаторий по праву отмечают приветливость персонала, качество получаемых процедур.

Подробнее о том, как санаторий «Хилово» отметил 160-летие, — в фоторепортаже Андрея Николаева.