Туризм

Пассажиропоток Псковской области за два года увеличился на 7,5%

Пассажиропоток по всем направлениям в Псковской области составил 163,5 тысячи пассажиров и увеличился по сравнению с 2023 годом на 7,5%. Такими сведениями поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках очередной 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей..

В 2024 году поставлен комплект оборудования для эвакуации воздушных судов, автоматизированная лента для погрузки/выгрузки багажа, 2 единицы комбинированной дорожной машины, 2 трапа.

Губернатор подчеркнул, что правительство ждет документ от Росавиации на использование установленной курсо-глиссадной системы.

«Также отмечу, что в прошлом году было возобновлено движение пригородных поездов в Республику Беларусь по упрощенной процедуре пограничного контроля. На станции Алёща поезда состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк и далее до любой точки Белоруссии», - заключил Михаил Ведерников.