Общество

Новый выпуск комикса «Серебряное ожерелье» посвятили Псковской области

Девятый выпуск комикса «Серебряное ожерелье» посвящен Псковской области. Новый выпуск вышел в газете «Петербургский дневник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В комиксе можно увидеть иллюстрации Чудского озера, мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Самолве Гдовского района, Псковский кремль, Изборск и другие.

Иллюстрации газеты «Петербургского дневника»

Серия комиксов «Серебряное ожерелье» — проект «Петербургского дневника» — рассказывает приключенческую историю о поиске таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута по северо-западным регионам России.

Напомним, Серебряное ожерелье — межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты.

Проект Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.