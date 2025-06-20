Туризм

Псков намерен выдвинуть свою кандидатуру на проведение Ганзейских дней в 2028 году

Псков как член Союза русских Ганзейских городов намерен выдвинуть свою кандидатуру на проведение Ганзейских дней в 2028 году. Об этом сообщила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

«Псков является активным участником Союза русских Ганзейских городов. Буквально через две недели мы отправляемся в Старую Руссу, где состоится мероприятие, и мы будем участвовать в Ганзейском рынке и в официальных мероприятиях. Мы намерены выдвинуть свою кандидатуру на проведение в Пскове Ганзейских дней на 2028 год. Администрация города планирует выступить с инициативой о проведении этого мероприятия. Мы рассчитываем, что наша заявка будет одобрена. Таким образом, мы стремимся привлечь не только участников из России, но и наших партнёров: города России, а также представителей из Беларуси. Подробности пока раскрывать не буду, но у нас есть ещё несколько задумок», - сказала Кристина Кобызь.

Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города не считает, что отстранение Пскова от участия в Ганзе едва ли как-то негативно скажется на городе, на сфере туризма по крайней мере точно. Событийный туризм в Пскове развивается, проводится множество массовых мероприятий, и внутренний туризм перекрывает поток европейских туристов, которые приезжали в Ганзейские дни в 2019 году.

«Мы не прерывали Ганзейских связей, мы не отказывались проводить Ганзейские дни, не отказывались участвовать в Международном Ганзейском союзе. Поэтому, если так союз решил на данный момент, то мы все-таки будем ждать определения отношений, изменения ситуации, но и надеяться, что когда-то и Международные Ганзейские дни в большом размахе мы сможем провести», - заключила Кристина Кобызь.

В 2033 году проведение Международных Ганзейских дней было закреплено за Псковом, но с 5 по 8 июня 2025 года в шведском городе Висбю прошли 45-е Международные Ганзейские дни, и на фоне того, что отношения с нашими городами-побратимами разрушены, трансграничные проекты остановлены, организаторами было принято решение передать проведение фестиваля в 2033 году другим городам — бельгийскому Брюгге и немецкому Халле.

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Напомним, в 2019 году 29-е Международные «Ганзейские дни Нового времени» прошли в Пскове.

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В Союз русских Ганзейских городов сегодня входят 11 городов «русской Ганзы» – Белозерск, Великий Новгород, Великий Устюг, Вологда, Ивангород, Кингисепп, Псков, Тверь, Тихвин, Торжок и Тотьма. Еще два города - Калининград и Смоленск - являются ассоциированными членами Союза.