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Вечерний рейс на Талабские острова по субботам запустят в Псковском районе

03.07.2025 12:38|ПсковКомментариев: 0

За 2,5 месяца навигации суда муниципальной флотилии перевезли почти 7 тысяч пассажиров на Талабские острова в Псковском районе. В связи с популярностью направления, с 5 июля добавляется вечерний рейс по субботам, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«По информации заместителя руководителя колхоза имени Залита Владимира Балясова, за весь период навигации услугами пассажирских катеров воспользовались 6 810 человек. Среди них как жители межселенной территории, так и путешественники: одиночные туристы и сборные группы. Кроме того, катера совершают коммерческие рейсы. Напомню, в этом сезоне навигация судов между материковой частью Псковского района и Талабским архипелагом началась 19 апреля», - сообщила Наталья Федорова.

С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

«Обратите внимание, в связи с популярностью направления, с 5 июля добавляется вечерний рейс по субботам!» - добавила Наталья Федорова.

Она напомнила, что в состав муниципальной флотилии входят три пассажирских катера: «Талабск», «Ян Залит» и «Иван Белов».

Также строится еще одно судно для грузовых перевозок.

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Источник: Псковская Лента Новостей
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