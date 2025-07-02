Туризм

Судно «Иния» выходит на экскурсионные маршруты в Псковской области

Судно «Иния» выходит на экскурсионные маршруты с 9 июля, сообщила министр туризма Псковской области Марина Егорова в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Егорова / Telegram

«Иния» будет совершать от 4 до 6 рейсов в день по двум маршрутам от причала у парка аттракционов «Волшебная гора»:

первый – до Снетогорского женского монастыря Рождества Богородицы.

второй – с выходом в Псковское озеро.

Заявки на речную прогулку принимаются в рабочие дни по электронной почте: ma.voyevodina@gkt.pskov.ru.

Новое пассажирское судно «Иния», построенное судостроительной компанией «Ушаковские верфи» по проекту НИПТБ «Онега» (входит в ОСК), прибыло в Псковскую область в 2024 году.

«Иния» - судно закрытого типа со сплошной надстройкой и увеличенной обзорностью за счет панорамного остекления. Число пассажиров - 54 человека. Развивает скорость до 30 км/ч.