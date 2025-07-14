Туризм

Дмитрий Быстров: В этом году Островский район планирует принять более 40 тысяч туристов

Более 40 тысяч туристов планирует принять Островский район в этом году. По официальным данным, в 2024 году муниципальное образование посетили 38,5 тысячи гостей. Об этом на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказал глава района Дмитрий Быстров.

«По официальным данным, в 2024 году Островский район посетили 38,5 тысячи туристов. Для сравнения, 4–5 лет назад это число составляло всего 5–10 тысяч. Мы не учитываем тех, кто приезжает самостоятельно, но, думаю, их количество уже превысило сотню. В этом году мы планируем принять более 40 тысяч туристов», - заявил Дмитрий Быстров.

В заключение глава подчеркнул, что такие цифры могут быть поводом для гордости жителей района.