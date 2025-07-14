Туризм

Остров активно развивается как туристический центр — глава районного Собрания

Остров динамично развивается как один из туристических центров региона, заявил на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по единому списку от партии «Едина Россия», председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан.

Гость студии отметил масштабные усилия, направленные на развитие инфраструктуры Острова. Основные цели заключаются в превращении районного центра в популярный остановочный пункт для туристов, путешествующих между Псковом и Пушкинскими Горами.

«Много было вложено при помощи и поддержке федеральных властей, а также нашего губернатора, администрации района. Знаменитые мосты, которых, сами понимаете, нет уже нигде в мире, только у нас в Острове. Мы этим очень гордимся, и очень приятно, когда видно, что там постоянно находятся толпы туристов, которые с удовольствием смотрят, любуются, фотографируются с нашими прекрасными видами», - сказал Александр Обризан.

Среди главных достижений последних лет он выделил активное развитие гостиничной инфраструктуры. Открыт новый кемпинг «Мандарин» и гостиничный комплекс на улице Карла Маркса, располагающий двумя десятками комфортабельных номеров. Общая вместимость отелей позволяет разместить свыше сотни туристов одновременно, учитывая проживание семей с детьми.

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Активно развиваются предприятия общественного питания, предлагающие вкусные местные блюда и национальные напитки, такие как травяной чай. Такие заведения становятся важными элементами инфраструктуры, позволяющими повысить привлекательность региона для путешественников.

«Делается все для того, чтобы привлечь туристов. Многие посещают наш регион и, общаясь, говорят, что даже не знали, что на территории нашей Псковской области есть такие красивейшие места», - заключил Александр Обризан.