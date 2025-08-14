Туризм

Игорь Иванов о работе профсоюзных здравниц

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) 14 августа. Гостем студии стал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как живут профсоюзные здравницы в Псковской области.

- Игорь Олегович, какое количество и какое разнообразие здравниц есть у нас в Псковской области?

- О каких здравницах мы говорим? Если это санаторный отдых, то, конечно, наш курорт федерального значения - санаторий «Хилово» Порховского района. Также есть санаторий «Череха» в Псковском районе, санаторий «Голубые озера» в Невельском районе. Также для отдыха члены профсоюза и не только используют наши туристические объекты «Алоль» и «Пушкиногорье». Само название говорит о том, что находится она в поселке Пушкинские Горы. Наша гостиница «Ольгинская» располагается напротив Кремля, есть бюро путешествий и экскурсий «Соцтурпроф», лыжная база «Сосенка», там тоже отдыхают люди, велобаза в Великих Луках. Спорт – это тоже своего рода отдых. Вот, собственно говоря, те объекты, которыми располагает областной совет профсоюзов вместе с Федерацией независимых профсоюзов России, которые работают на территории нашего субъекта, Псковской области.

Конечно, можно говорить еще и о других объектах Федерации независимых профсоюзов России, которых множество на территории Российской Федерации, в том числе и популярные для наших жителей направления. Среди них Северный Кавказ, Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край, Сочи, Туапсе, Анапа, Урал, за Уралом, Дальний Восток - все, что угодно, мы предлагаем для членов профсоюза с определенной преференцией и для всех остальных желающих, которые рассматривают наши объекты для отдыха и оздоровления.

- Как работает эта система оздоровления и отдыха? Вы действительно предлагаете своим членам профсоюзов отдохнуть на юге? Есть люди, которые соглашаются и пользуются?

- У кого-то есть родственники, знакомые, друзья. Если они в профсоюзной системе, если они обладают этой информацией, либо получают информацию об этом отдыхе, они с удовольствием этим пользуются. Мы это делаем через систему «Профкурорт». Это структура от Федерации независимых профсоюзов России. Работают в соответствии с договорами, которые заключены со всеми субъектами, организуют отдых и предоставляют, если мы говорим про членов профсоюзов, скидку в размере 20%. Это если мы не берем какие-либо еще другие акционные продукты, они тоже имеют место быть.

- С такой палитрой всевозможных здравниц и всего остального, насколько они, Игорь Олегович, востребованы?

- Я помню непростой период во время коронавируса, когда у нас были и приостановки деятельности учреждений, когда мы не могли планировать свой финансовый год, а мы должны были платить заработную плату нашим сотрудникам. Это и медицинский, и основной персонал. Было очень сложно. Не только у нас. Эта ситуация была в России да и, наверное, во всем мире. Благо, мы ее успешно прошли. И у нас из года в год туристический поток, как в регион, так и непосредственно на наши объекты, растет. Почему я говорю про регион: потому что здесь мы пришли к тому, что, наверное, и разделять ничего не приходится. Потому что мы все работаем на нашу любимую Псковскую область. И здесь мы вместе на постоянной связи с региональной властью, с правительством, с министерством по туризму, с информационными центрами. Это касается и каких-то выставок, и иных мероприятий, которые мы проводим, и участия в грантовых проектах, которые мы поддерживаем и нас поддерживают. Это дает свой результат.

Из года в год в регион приезжает больше гостей. Больше гостей и отдыхающих становится и в наших санаториях, на туристических базах. Среди них как члены профсоюза, так и люди, которые приезжают из различных других регионов. Они приезжают и по той системе, которая есть, и просто по «сарафанному радио». Здесь география достаточно широкая. Большая часть, конечно, это Петербург, Москва, Смоленск. Очень хорошо к нам едут жители из Великого Новгорода. Популярна у москвичей, если брать туризм, туристическая база «Алоль». В летний период там практически 70% отдыхающих - это гости из нашей столицы.

- Как вы сказали, «Хилово» - это курорт федерального значения. Поэтому туда едут люди с разных сторон?

- Да, это большая работа, в том числе нашей управленческой команды. Она была проведена вместе с правительством. И это статус.

- Что он дает, Игорь Олегович, кроме того, что у нас есть курорт федерального значения?

- Это определенные публикации на различного рода ресурсах, то есть информационная поддержка. Ну и это заслуга. Без этого тоже никуда. Иногда надо себя похвалить. Это заслуга врачей, персонала, всей большой профсоюзной команды. Профсоюзы хорошо работают, работники должны хорошо отдыхать.

Продолжая тему, после коронавируса мы из года в год растем. Каждый раз, проводя советы учредителей, появляется какое-то опасение, что, наверное, должен наступить момент стагнации. Но пока этого не происходит. Я даже готов предоставить небольшую статистику за шесть месяцев 2025 года и шесть месяцев 2024 года.

Если брать тот же самый санаторий «Хилово», то за шесть месяцев 2024 года к нам приехало отдыхающих 7353 человека. За шесть месяцев 2025 года заметен небольшой прирост. Туда приехало 7433 человека. В санатории «Череха» в районе 1200 отдыхающих. Все-таки мы считаем, что «Череху» надо чем-то догружать, ее надо развивать. Может быть, это косметология, может, это какие-то региональные программы. Сегодня с коллегами обсуждал, что в Калининградской области есть программа оздоровления такой категории, как беременные мамы. Это региональная программа поддержки. Это социальный пакет для развития демографии. Этот опыт мы хотим тоже посмотреть. Я сейчас запросил документы, мы создадим, соответственно, рабочую группу и, может быть, предложим либо в рамках трехсторонней комиссии, либо просто проведем переговоры с социальным блоком правительства. Почему бы этот позитивный опыт коллег не апробировать у нас в субъекте? Ведь вопросы демографии, продолжительности жизни, материнства и детства сегодня как никогда на повестке.

Возвращаясь к цифрам, санаторий «Голубые озера» за шесть месяцев 2024 года посетили 2270 отдыхающих. Здесь мы видим хороший прирост, что не может не радовать, потому что про «Голубые озера» нам в какой-то период говорили, что пропадет санаторий. А вот здесь рост: за шесть месяцев уже практически 3 тысячи. «Соцтурпроф»: 2024 год – 4071 отдыхающий, 2025 год - 4200. «Алоль» - тоже хороший показатель. У нас там смена руководства произошла. Шесть месяцев 2024 года - 3524 отдыхающих, шесть месяцев 2025 года - 3947. И мы идем с хорошим ростом, много мероприятий там проводим. Я думаю, цифры будут по итогу года еще лучше. Хотя мы выводили часть номерного фонда в этом объекте из эксплуатации, поскольку у нас там реализовывалась грантовая история по строительству модульных, некапитальных домов. Соответственно, часть номерного фонда была выведена.

За шесть месяцев санатории посетили 26 736 отдыхающих. Соответственно, понимаем, что по итогам года мы примем на всех наших объектах более 50, я думаю, даже более 60 тысяч людей. Понятно, что из этой части какой-то процент - это профсоюзники. Большой процент - это приезжие из других регионов.

- У вас все объекты работают круглогодично?

- Все объекты работают круглогодично. Почему определенные опасения начинают возникать по дальнейшей работе в плане показателей роста отдыхающих, загрузки основных мощностей. У нас уходит понятие «сезонность». Где-то на туристических базах она все-таки имеет место быть, но если мы говорим о наших санаториях, особенно о «Хилово», то сезонности, которую мы могли наблюдать ранее, нет. Она отсутствует. То есть практически работает объект на полную мощность, чтобы давать нам показатели: либо двигаться в цене, что не всегда хорошо, тоже есть какие-то пределы, либо принимать решение о расширении номерного фонда. И вот этот вопрос сегодня тоже содержит глобальные задачи и вызовы, которые стоят перед нашей командой управления, поскольку это соответствующие вложения и планирование. И дело, может быть, не всегда в деньгах. Дело, как всегда, в профсоюзах. Дело в людях, потому что у нас существует вопрос кадров, особенно если мы говорим о врачах, о среднем медицинском персонале. Что говорить, не только о медицинских кадрах. У нас существуют проблемы в кадрах везде. Это и горничные, и работники кафе, хозчасти. Везде необходимы люди. Люди - это самый главный наш потенциал.

- Игорь Олегович, есть такой стереотип, что санаторно-курортный отдых не только в ваших санаториях, а в принципе, это такой сегмент, который замер еще в Советском Союзе с точки зрения качества услуг, подачи и так далее. Вы будете опровергать это утверждение? Как развиваются сервисы? Как организованы услуги в ваших учреждениях?

- Услуги на самом высоком уровне, поэтому даже там, где нам не требуется подтверждать какую-либо категорию или звездность, мы это делаем. Мы профессионально занимаемся подготовкой и переобучением наших кадров. Это получение соответствующих профессиональных стандартов. И вообще, мне кажется, это логично и правильно. Иначе получалось бы, что мы занимаемся пустословием, когда постоянно говорим о различного рода комиссиях, о межведомственных группах, об образовании, о перепрофилировании, о переподготовке кадров, о тех же самых профессиональных стандартах, которые продвигает Федерация независимых профсоюзов России. Если мы своим примером не будем это показывать, то грош цена всем этим словам. Поэтому мы это все делаем. Качество услуг у нас совершенствуются, и в этой конкурентной среде нельзя говорить о том, что у нас чисто экономический сегмент. И здесь у нас достаточно услуг для разных категорий, для разных кошельков. Мы здесь подстраивается под рынок, под сегодняшние реалии, под завтрашний день.

Это вопросы и приобретения соответствующего дорогостоящего оборудования. А где-то мы даже являемся флагманом на территории Северо-Западного федерального округа. Здесь мы на хороших позициях по всем направлениям. Это и гранты, и все остальное. Мы должны предоставлять качественную услугу, потому что мы уважаем себя, мы уважаем людей, и мы хотим развиваться.

- Игорь Олегович, очень часто я в ваших социальных сетях, в социальных сетях профсоюзов вижу, что вы со своими коллегами отправляетесь в гости к коллегам из других регионов. Допустим, в Новгородскую область, в Беларусь, если мы говорим про взаимодействие с братьями-белорусами в рамках Союзного государства. Что этот обмен опытом дает?

- Та же самая Беларусь: мы обменялись опытом, смотрели процедуры, смотрели медицинское оборудование, смотрели подход к начислению и к вопросам системы оплаты труда, социальных гарантий — что-то перенимали они у нас, что-то по итогу перенимали мы. Это вопрос не одного дня. Одно из достижений, которые у нас есть, — это соглашение с Белгородпрофкурортом, которое мы подписали. Причем мы совершенно не боимся того, что наш турист уйдет. Наш турист останется. Наши члены профсоюза имеют возможность в нашей братской республике в профсоюзных здравницах Республики Беларусь отдыхать и получать скидку в размере 10 процентов. Так, может, навскидку, что такое 10 процентов? А по сути, один из десяти дней — бесплатный, либо дополнительно достаточно хорошие преференции. И также к нам приезжают коллеги. Мы обмениваемся опытом, мы смотрим, мы ездим — и в Краснодарский край, и в Калининград, и здесь через наших партнеров мы можем где-то даты двигать и наших людей хорошо устроить. Там тоже очень все плотно в направлении, особенно, где есть море. В Великом Новгороде развиваются - молодцы, но это, наверное, не совсем про нас. Если говорить о Старой Руссе, то, наверное, все-таки это не наша ценовая политика. Все-таки мы стараемся быть удобными, доступными, полезными для разных категорий. Плюс, Старая Русса — это все-таки коммерческое направление, мы больше сравниваем себя с профсоюзными здравницами других субъектов. Понятно, что коммерцию надо смотреть, но мы это делаем в рамках рекламных туров, в рамках выездов. Это делают главные врачи, главные медсестры, директора учреждений. Они принимают участие в межрегиональных или международных выставках, смотрят весь спектр услуг, оценивают медицинское оборудование, отдых.

- Чем меньше времени вы потратите на развитие какой-то идеи, тем быстрее вы будете развиваться. Так вот, за временем и за идеями вы едете к своим коллегам и партнерам?

- Совершенно верно. И я просто советую один раз попробовать, и все стереотипы уйдут на второй план. И вообще мне совершенно не нравится, когда про санатории говорят «советское». А почему «советское» — это есть плохое? Мы все советские люди. И то, что в советский период у нас очень хорошо работала система и здравоохранения, и система санаторно-курортного лечения — это факт. И, к сожалению, вот те стандарты, которые были тогда, сегодня не каждый может получить. И даже мы помним, что двадцать один день — это стандарты здравницы сегодня. Если мы берем среднее по койко-дням число, то это 14 дней и менее. А надо думать о своем здоровье, сохранять свое здоровье, приумножать свое здоровье. Когда нет здоровья, деньги и все остальное не имеет значения.

- Есть две линии: профсоюзная линия и коммерческая линия. Если человек, допустим, не принадлежащий к сообществу профсоюзов, но ему вложили в голову мысль о том, что надо отринуть стереотипы, приехать в «Череху» или «Хилово», как он может это сделать? Где найти информацию, куда обратиться, как забронировать и быть уверенным, что с определенным количеством времени будет отдых?

- Обратиться в областной совет профсоюзов можно по телефону: 72-22-98, на сайт, группы в социальных сетях, Telegram. Профсоюзы представлены везде. Мы мобильные, мы готовы, если сами надо, поможем с работодателями. Со всеми на связи.

- Ваши здравницы и учреждения тоже представлены на интернет-площадках, в соцмедиа и так далее. То есть можно напрямую выбрать базу и написать им?

- Если ты не член профсоюза и не заинтересован в этом, то можно напрямую обратиться либо в санаторий, либо в отдел маркетинга Псковского областного совета профсоюзов, определить дату, забронировать, оплатить и, соответственно, получить свой прекрасный отдых. Мы не разделяем наших туристов, член профсоюза ты или не член профсоюза. Только по цене. А так мы любим всех.

Любовь Кузнецова