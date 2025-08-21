Туризм

В Роспотребнадзор за лето поступило 14 жалоб на туроператоров

С июня 2025 года в Роспотребнадзор и его территориальные органы поступило 14 жалоб на туроператоров, сообщили в ведомстве.

«Они связаны с отказом в возврате денежных средств за тур (в том числе за тур в ОАЭ) в связи с болезнью потребителя, отказ в возмещении убытков в связи с оказанием услуг ненадлежащего качества, а также отказ в возмещении сопутствующих расходов», – отметили там.

Как указали в Роспотребнадзоре, ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание потребителю услуг, входящих в путевку, полностью лежит на туроператоре. Причем независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги, пишут «Известия».

Потребитель вправе рассчитывать на уменьшение цены оказанной услуги, возмещение понесенных им расходов, например, затрат на проживание, питание и вынужденный трансфер, а также на компенсацию морального вреда, напомнили в ведомстве.