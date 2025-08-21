Туризм

Игорь Иванов: Профсоюзы создают условия для лучшего отдыха на Псковской земле

В онлайн-формате прошло рабочее заседание Советов учредителей учреждений Псковского облсовпрофа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В заседании приняли участие :

Сергей Кулов - руководитель управления имуществом Федерации независимых профсоюзов России;

Члены Советов учредителей учреждений подведомственных ФНПР и СОП Псковский облсовпроф;

Директоры и главные бухгалтеры учреждений.

В совете профсоюзов отметили, что результаты работы радуют: «Растут доходы — финансовая устойчивость позволяет уверенно смотреть в завтрашний день. Увеличивается загрузка — это лучшая оценка качества нашего обслуживания и доверия со стороны отдыхающих. Постоянно обновляется материально-техническая база — мы инвестируем в комфорт и современный уровень услуг, регулярно проводя ремонты и закупая новое оборудование».

«Эти достижения — результат слаженной работы всего коллектива и ответственного подхода к делу. Наша стратегия остается неизменной и четкой: "Стабильность и развитие!" Работа продолжается. Вместе мы создаем условия для лучшего отдыха на Псковской земле!» - отмечает председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.