Реконструкцию псковского аэропорта могут перенести на более ранний срок

Порядок реконструкции Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» обсудил с Валентином Ивановым губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Он подчеркнул, что проект модернизации гражданского сектора аэродрома готов и сейчас проходит государственную экспертизу.

«Обратился с просьбой поддержать предложение региона о перенесении сроков финансирования работ на более ранний срок, чтобы мы могли раньше начать принимать большее количество пассажиров и суда различного объёма», - сказал Михаил Ведерников.

Общая стоимость проекта – около 4 млрд рублей, в том числе средства президентского нацпроекта «Эффективная транспортная система», региональное финансирование и средства инвестора.

«Кроме того, в рамках рабочей встречи рассмотрели и другие направления развития гражданских авиаперевозок в Псковской области, а также вопросы модернизации дорожной сети региона. Благодарю Валентина Олеговича за внимание к нашему региону, готовность к открытому диалогу и неизменную поддержку», - заключил губернатор.