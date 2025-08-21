Туризм

Мероприятие «Корабль знаний» для школьников прошло на пассажирском судне «Иния»

Мероприятие «Корабль знаний» прошло для школьников и их родителей на пассажирском судне «Иния» 30 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве туризма Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство туризма Псковской области

«30 августа на пассажирском судне "Иния" было не прохладно, а по-настоящему жарко! ГАУ ПО "Туристский информационный центр" провели праздник "Корабль знаний" для школьников и их родителей! Целых два часа смеха, открытий и движения по реке Великой!» - сообщили в министерстве.

Гости праздника отгадывали загадки о Пскове, участвовали в йога-челлендже, смотрели научные эксперименты, искали сюрпризы в таинственном ящике, пели песни-перевёртыши.

По окончании программы всех участников ждали памятные сувениры.

В министерстве отметили, что на праздник пригласили девять детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на воспитании в замещающих семьях опекунов города Пскова.

«Для них это стало прекрасной возможностью весело и с пользой провести время перед началом учебного года. Мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере. Все участники получили заряд положительных эмоций и отличного настроения», - заключили в министерстве.