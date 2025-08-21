Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театральный ужин
ПЛН 25 лет
Псков летние террасы
выгодные условия кредитования бизнеса
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
День картофельного поля
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
развивающие секции для детей
нацпроект «Молодёжь и дети»
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Туризм 21.08.2025 10:160 Делам давно минувших и сегодняшних дней: памятники, скульптуры, МАФы Пскова и Великих Лук 30.08.2025 20:400 Мероприятие «Корабль знаний» для школьников прошло на пассажирском судне «Иния» 30.08.2025 16:200 Реконструкцию псковского аэропорта могут перенести на более ранний срок 30.08.2025 14:200 Тревел-блогеры посетили завод «Титан-Полимер» 28.08.2025 15:140 Строительство гостиницы «Космос» идет по графику — министерство туризма Псковской области 28.08.2025 14:480 Игорь Иванов: Профсоюзы создают условия для лучшего отдыха на Псковской земле
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:2012 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Мероприятие «Корабль знаний» для школьников прошло на пассажирском судне «Иния»

30.08.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Мероприятие «Корабль знаний» прошло для школьников и их родителей на пассажирском судне «Иния» 30 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве туризма Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство туризма Псковской области

«30 августа на пассажирском судне "Иния" было не прохладно, а по-настоящему жарко! ГАУ ПО "Туристский информационный центр" провели праздник "Корабль знаний" для школьников и их родителей! Целых два часа смеха, открытий и движения по реке Великой!» - сообщили в министерстве.

Гости праздника отгадывали загадки о Пскове, участвовали в йога-челлендже, смотрели научные эксперименты, искали сюрпризы в таинственном ящике, пели песни-перевёртыши.

По окончании программы всех участников ждали памятные сувениры.

В министерстве отметили, что на праздник пригласили девять детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на воспитании в замещающих семьях опекунов города Пскова.

 

«Для них это стало прекрасной возможностью весело и с пользой провести время перед началом учебного года. Мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере. Все участники получили заряд положительных эмоций и отличного настроения», - заключили в министерстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 105 человек
30.08.2025, 22:000 Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах 30.08.2025, 21:400 Сиделку могут осудить на 5 лет за кражу драгоценностей у пенсионерки 30.08.2025, 21:200 Памятный крест на Талабских островах повторно сломан 30.08.2025, 21:002 Сбившего перебегающего на красный свет пешехода псковича будут судить
30.08.2025, 20:580 До +25 и грозы ожидаются в Псковской области 31 августа 30.08.2025, 20:400 Мероприятие «Корабль знаний» для школьников прошло на пассажирском судне «Иния» 30.08.2025, 20:200 Пскович отомстил отцу за старые обиды, избив его гантелью 30.08.2025, 20:000 Фотофакт: Восемь аистов на одном дереве запечатлели в Дедовичском районе
30.08.2025, 19:400 «Стихирник 3.0» состоялся в Музее романа «Два капитана» в Пскове 30.08.2025, 19:200 Россотрудничество договаривается об открытии Русских домов в Мали и Алжире 30.08.2025, 19:000 Ученые заметили опасную область на Солнце, развернувшуюся в сторону Земли 30.08.2025, 18:450 Два автомобиля столкнулись с грузовиком возле стругокрасненской деревни Мараморочка
30.08.2025, 18:400 Nissan и Renault столкнулись на Сиреневом бульваре в Пскове 30.08.2025, 18:200 Стали известны мероприятия псковского музея в День знаний 30.08.2025, 18:000 Фотофакт: Паук-оса в псковском садоводстве 30.08.2025, 17:400 Аварийный участок теплотрассы меняют в Локне
30.08.2025, 17:200 Секреты безопасного клева напомнили псковичам в МЧС 30.08.2025, 17:000 Россельхознадзор ввел карантин в Пыталовском и Красногородском округах из-за сорняка повилики 30.08.2025, 16:401 Фотофакт: Бензиновое пятно заметили на реке Великой в Пскове 30.08.2025, 16:200 Реконструкцию псковского аэропорта могут перенести на более ранний срок
30.08.2025, 16:000 Псковские приставы провели для праздник для детей новосокольнической деревни Насва 30.08.2025, 15:400 «Три Спаса» отпраздновали в Пушкинском Заповеднике. ФОТО 30.08.2025, 15:200 В Пскове состоялась лекция цикла «Технологическая перспектива» 30.08.2025, 15:000 Владимир Якушев: Модернизированные школы становятся точками роста для населенных пунктов в регионах
30.08.2025, 14:400 Северная война между Россией и Швецией началась 325 лет назад в этот день 30.08.2025, 14:200 Тревел-блогеры посетили завод «Титан-Полимер» 30.08.2025, 14:000 Занятие по паркуру провели для псковских детей-сирот 30.08.2025, 13:400 Комсомольский переулок в Пскове перекроют для проведения линейки 1 сентября
30.08.2025, 13:200 Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.08.2025, 13:000 Ожидание и реальность 30.08.2025, 12:400 Выявлены связанные с болезнью Альцгеймера сбои в работе иммунитета кишечника 30.08.2025, 12:200 Псковские парламентарии выразили соболезнования в связи с кончиной экс-советника зампредседателя Собрания
30.08.2025, 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было 30.08.2025, 12:000 Специальный 171-й старт «5 верст» состоялся в Пскове на набережной 30.08.2025, 11:400 Митрополит Матфей встретился с участниками православного молодежного лагеря «Трилучье» 30.08.2025, 11:200 Снижение уровня подростковой преступности наблюдается в Псковской области
30.08.2025, 11:000 Профсоюзы СОЦПРОФ: наставничество должно сопровождаться реальными гарантиями и достойной оплатой 30.08.2025, 10:400 Александр Козловский: Программу «Профессионалитет» необходимо делать доступной для каждого колледжа 30.08.2025, 10:200 Полосу движения перекроют на улице Крупской в Пскове с 1 сентября 30.08.2025, 10:000 Плановые отключения электричества произойдут в Локнянском округе
30.08.2025, 09:400 Схема движения изменится на улице Кузнецкой в Пскове до 5 сентября 30.08.2025, 09:300 Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.08.2025, 09:200 Губернаторский симфонический оркестр и солисты Мариинки выступили на фестивале «Музыка на воде» в Пскове 30.08.2025, 09:000 День дальнобойщика в России отмечается в России 30 августа
29.08.2025, 22:000 Спрос на печатную литературу остается высоким, заявила маркетолог 29.08.2025, 21:420 Выставка из «Михайловского» в Псковской областной библиотеке будет работать на месяц дольше, чем планировалось 29.08.2025, 21:200 Грозы ожидаются в Псковской области вечером 29 августа 29.08.2025, 21:000 Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков 
29.08.2025, 20:450 Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  29.08.2025, 20:420 День в истории ПЛН. 29 августа 29.08.2025, 20:370 В 2025 году Минобороны удалось оптимизировать расходы 29.08.2025, 20:300 Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен 
29.08.2025, 20:210 Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской 29.08.2025, 20:080 В ГД внесли законопроект о перечне военных, имеющих внеочередное право на жилье 29.08.2025, 19:570 Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  29.08.2025, 19:440 Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается
29.08.2025, 19:410 Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино 29.08.2025, 19:330 Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  29.08.2025, 19:300 В России могут разрешить использовать наркотики для тренировки собак-ищеек 29.08.2025, 19:190 Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН»
29.08.2025, 19:040 Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  29.08.2025, 18:540 Минюст расширил реестр иностранных агентов 29.08.2025, 18:500 ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова 29.08.2025, 18:400 Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН
29.08.2025, 18:260 Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области 29.08.2025, 18:142 Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН 29.08.2025, 18:030 Получателями софинансирования долгосрочных сбережений станут 2,6 млн вкладчиков 29.08.2025, 17:510 Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН
29.08.2025, 17:420 На Рижском проспекте в Пскове водитель Ssang Yong догнал BMW. ВИДЕО 29.08.2025, 17:400 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызовы. ВИДЕО 29.08.2025, 17:300 Подрядчик работает в хорошем темпе - в псковской Середке продолжается благоустройство сквера 29.08.2025, 17:200 Руководство псковской Росгвардии приняло участие в заседании оперштаба СЗФО
29.08.2025, 17:100 Экс-депутат областного Собрания возглавил футбольный клуб «Псков» 29.08.2025, 17:070 Александр Козловский: Псковская область активно инвестирует в создание комфортных и безопасных условий для обучения подрастающего поколения 29.08.2025, 17:000 Как найти ближайший пункт выдачи КЭП рассказали псковичам в налоговой 29.08.2025, 16:400 До +27 прогреется воздух в Псковской области 30 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru