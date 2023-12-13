Общество

Директором санатория «Голубые озера» назначен экс-глава базы отдыха «Алоль»

Директором санатория «Голубые озера» в Невельском районе стал Григорий Коратаев. Об этом глава района Олег Майоров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Майоров / Telegram

«Сегодня в ходе рабочей встречи председатель Псковского областного совета профсоюзов Иванов Игорь Олегович представил нового директора санатория "Голубые озера" - Коратаева Григория Сергеевича. Он имеет опыт управленческой работы, в частности возглавлял базу отдыха "Алоль"», - сообщил Олег Майоров.

Он отметил, что санаторий играет большую роль в жизни района, поэтому личный контакт с руководителем очень важен для конструктивной работы.

«От себя лично хочу поблагодарить Федькова Ивана Николаевича, который успешно руководил санаторием в течение ряда лет, за плодотворное взаимодействие», - добавил глава района.

Ранее новый директор санатория «Голубые озера» Григорий Коратаев был директором учреждения отдыха «Соцтурпроф».