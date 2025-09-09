Псковcкая обл.
Туризм

66% псковичей хотели бы совершить путешествие в Китай – опрос 

17.09.2025 09:52

Вступил в силу безвизовый режим для россиян в Китае. Большинство экономически активных респондентов хотели бы посетить КНР. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие граждане из города.

66% псковичей мечтают совершить путешествие в Китай. Уровень интереса к поездке практически одинаков среди мужчин и женщин (68 и 64% соответственно). Молодежи до 35 лет желающих больше, чем среди тех, кто старше (74%). Среди респондентов с заработком до 50 тысяч рублей в месяц о желании поехать заявили 52% опрошенных, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, — 76%.

Среднестатистический респондент готов потратить за неделю поездки 115 000 рублей на одного человека, мужчины — несколько больше, чем женщины (116 и 113 тысяч рублей соответственно). Молодежь до 35 лет — больше тех, кто старше (122 тысячи рублей). Закономерно, что бюджет путешествия выше у тех, кто зарабатывает больше: 108 тысяч рублей — у опрошенных с зарплатой до 50 тысяч в месяц и 124 тысячи — у зарабатывающих от 100 тысяч в месяц.

Главной мечтой потенциальных туристов в КНР является Великая Китайская стена, которую хотел бы посетить 34% опрошенных. На втором месте — столица страны Пекин (18%), на третьем — Шанхай (8%). В топ-5 также вошли Запретный город, Гуанчжоу и Монастырь Шаолинь. Между мужчинами и женщинами есть различия в предпочтениях: горожанки значительно мечтают увидеть Великую Китайскую стену, в то время как мужчины чаще называли Пекин и Шанхай.

Среди респондентов, которые уже посещали Китай, подавляющее большинство (83%) осталось довольно поездкой. Контекстный анализ комментариев показывает, что наибольшее впечатление на них произвело гостеприимство местного населения. На втором месте по частоте упоминаний находятся архитектура и достопримечательности. Также в числе главных положительных аспектов поездки респонденты отметили пляжный отдых, природу и местную кухню.

Источник: Псковская Лента Новостей
