Гений уездного города

Иван Виноградов - математик с мировым именем, проложивший новые пути в развитии теории чисел. Он обладал талантом и незаурядным мышлением с самого детства, которое прошло под Великими Луками в селе Милолюб. Именно в городе на Ловати сегодня расположен единственный в стране мемориальный дом-музей, открытый в память о советском академике. Это место, где можно окунуться в атмосферу провинциального быта прошлых столетий и узнать о судьбе великого русского ученого, история семьи которого является наглядным воплощением традиционных ценностей.

В экспозиции представлена уникальная коллекция мемориальных предметов, которые вызывают неподдельный интерес у местных жителей и туристов разных возрастов. Для гостей организуют не просто экскурсии, а полноценные культурные программы, отражающие жизненный и творческий путь оригинального, самобытного, истинно русского человека. Подробности - в материале Псковской Ленты Новостей.

Заслуги велики

Дом-музей расположен в восстановленном родительском доме учёного, где Иван Виноградов жил с 1902 по 1910 годы. В годы Великой Отечественной войны дом уцелел, но в мирное время попал под пятно застройки. Строение разобрали и в 60 метрах от исторического места возвели новое. Тем не менее, дом по праву считается образцом великолукской усадьбы конца ХIХ - начала ХХ столетий. Вся планировка, даже высота подвала и потолков воспроизведены по чертежам самого Ивана Матвеевича. Он ещё при жизни знал, что на родине откроется посвященный ему музей и активно подключился к работе по восстановлению родительского дома: начертил план, подробно описал внутренние интерьеры и сделал зарисовки.

Инициаторами создания музея были сотрудники Великолукского историко-революционного музея. Их идея была воплощена в жизнь после смерти учёного, который ушел из жизни 20 марта 1983 года.

Мемориальный дом-музей академика И.М. Виноградова был открыт 14 сентября 1986 года согласно Постановлению Совета министров СССР «Об увековечивании памяти академика И. М. Виноградова». Открытие было приурочено к 95-летию со дня рождения Ивана Матвеевича.

«Иван Виноградов - не просто крупный ученый, который написал более 200 научных трудов, 145 из которых ещё при его жизни вошли в золотой фонд математики. Он был крупным организатором советской науки и 50 лет (только вдуматься, полвека!) возглавлял математический институт имени Владимира Андреевича Стеклова Академии наук СССР. Именно Стеклов ещё в студенте Виноградове увидел будущего даровитого ученого. Ученые, которые работали вместе с Иваном Матвеевичем, говорят, что именно благодаря ему наша страна из математической провинции превратилась в ведущий мировой математический центр. Его заслуги очень велики», - подчеркнула Татьяна Бобкина, которая почти 25 лет руководит Мемориальным домом-музеем академика И. М. Виноградова.

Указом президента РФ от 20 февраля 1995 года мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального значения. В настоящее время учреждение является структурным подразделением Великолукского краеведческого музея и располагает уникальной коллекцией предметов, 99% из которых мемориальные - редкий случай в музейной практике. В общей сложности насчитывается около шести тысяч экспонатов, причем большинство передано в музей Математическим институтом им. В. А. Стеклова АН СССР.

У каждого свой секрет

В мемориальный фонд вошли личные вещи и документы ученого различных периодов его жизни, отечественные и зарубежные награды, часть домашней библиотеки, отдельные издания научных трудов, подарки к юбилеям, предметы и документы, характеризующие увлечения Ивана Виноградова.

В одной из комнат восстановлен мини-интерьер московского домашнего кабинета ученого. В центре стоит огромный двухтумбовый стол из ореха под зеленым сукном. На нём телефонный аппарат академика, письменный прибор из яшмы, лампа, оформленная руками самого учёного. Рядом расположен стол для игры в карты, потолок украшает огромная люстра, вдоль стен – массивные книжные шкафы с библиотекой. Судя по составу последней, Ивана Виноградова увлекали не только цифры.

«Как правило, все математики хорошо знают историю. Знал ее и Иван Матвеевич. Он был превосходным рассказчиком. Речь его отличалась от московской, и он гордился тем, что говорит «по-великолукски»», - отметила директор дома-музея.

Вся мебель, расположенная в кабинете, приобреталась ученым в конце 40-х годов, после его возвращения из эвакуации. У каждого предмета есть какой-то секрет. К примеру, стол: многие интересуются, как же он выглядит с обратной стороны - совершенно идентично лицевой. А внутри столешницы есть дополнительный отсек, который открывается секретным ключом.

Рядом возвышается вешалка из родительского дома академика, на которой висит его одежда, в том числе плащ - подарок от учёных Востока, а также лента почетного гостя от математиков Литвы.

В комнате расположен целый шкаф с презентами. Среди них подарок от советских математиков: большое ведро и ёмкости поменьше, на каждом из которых выведена формула академика - один из его математических методов называется «стаканчики» Виноградова. Рядом письменные приборы, полученные от Вьетнамской академии наук, шахматы из слоновой кости от китайцев в знак глубокого уважения к учёному.

«Ивану Матвеевичу часто дарили фигурки зубров, так как его называли зубром математической науки. Зубр - сильное животное, Иван Виноградов был силен в математике», - показала директор дома-музея ещё один ценный экспонат.

Она добавила, что в прошлом столетии в данном помещении располагалась столовая, где матушка Александра Виноградова держала приготовительный класс на дому - своего рода школу первоклассников. В детстве её посещал Андрей Лопарев, который впоследствии стал известным краеведом, Почётным гражданином города Великие Луки. В его книге «Город моего детства» подробно описаны Великие Луки начала XX века.

Основательные знания

В общей сложности в музее шесть комнат, экспозиционные залы открыты в четырех. В одном из помещений, где была спальня родителей, представлен историко-биографический комплекс с большим предметным рядом. Среди экспонатов есть подлинные семейные реликвии, бережно сохраненные ученым: альбом старинных фотографий, рукодельная салфетка матери, родительские обручальные кольца с гравировкой.

Рядом лежит линейка из красного дерева, на которой рукой Ивана Виноградова в 1907 году сделана надпись на латыни, которую вкратце можно перевести как «Ничто не может изменить ход времени, всё идет своим чередом». Очень глубокомысленное замечание, если учесть, что юноше на тот момент было всего 16 лет.

«Его родители были образованными людьми и очень много вложили в своих детей. Все мужчины в семье Виноградовых, и по отцовской, и по материнской линиям, были священнослужителями, при этом, видя наклонности, таланты детей, они их всячески развивали. В семье всё было направлено на то, чтобы сын и дочери овладевали знаниями. В доме была хорошая библиотека, родители выписывали очень много литературы для самообразования, книги были наградой детям за отличные успехи в учебных заведениях», - рассказала Татьяна Бобкина.

Об успехах Ивана Матвеевича в годы обучения в Великолукском реальном училище, которое он окончил в 19 лет, свидетельствует копия аттестата: «четвёрки» только по немецкому и французскому языкам, остальные предметы он знал на «отлично». Сам учёный говорил: «Пусть мы знали не очень широкую область, зато основательно, прочно, знания были вбиты, как гвозди».

В 1910 году Иван Виноградов поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил с отличием. В экспозиции можно увидеть фотографию студента — серьёзный молодой человек. Рядом один из немногих сохраненных документов того времени – билет в читальный зал Императорской публичной библиотеки, где Иван Виноградов частенько занимался после лекций.

Пройдет совсем немного лет, и о гении Виноградова заговорит весь мир. В 28 лет он стал профессором, в 37 - самым молодым академиком страны. В 1937 году он совершил прорыв в решении проблемы Гольдбаха, недоступной математическим силам на протяжении двухсот лет. Все газеты писали об Иване Матвеевиче, как о сенсации в мире науки.

В экспозиции представлены академические документы ученого, в том числе выписка из протокола и грамота от 12 января 1929 года об избрании Ивана Виноградова действительным членом АН СССР по отделению физико-математических наук, удостоверение директора Математического института имени В.А. Стеклова, который он возглавил в 1934 году.

Не только цифры

Иван Виноградов был разносторонним человеком, о мире его увлечений рассказывают экспонаты объемной витрины: шахматы, ледоруб, топор-колун, фотографии на фоне гор (до 70 лет занимался альпинизмом), садовый инструмент (любил прививать деревья). «Причем если он что-то делал, то всегда так, как отец. Пример родителя очень важен для ребенка, особенно для мальчика», - заметила директор дома-музея.

В детстве Иван мечтал стать художником. Родная сестра его мамы, тетя Мария, которая не обрела своей семьи и всю любовь отдала племянникам, привозила Ване из Санкт-Петербурга краски, кисти, холсты, репродукции картин известных художников, которые он, вероятно, впоследствии частично использовал в своих работах. На одной из них 9-летний мальчик изобразил себя, окружённого ореолом и задумчиво смотрящего вдаль.

«В моём детском воображении цифры шагали, как солдаты – за околицу, через кладбище, к лесу и далее за горизонт», - такие слова есть в воспоминаниях Виноградова.

В отдельной витрине представлены материалы, рассказывающие о годах войны. Иван Матвеевич был членом Антифашистского комитета советских ученых и истинным сыном своего Отечества. Все свои сбережения он перечислил в фонд обороны на производство танков, о чем свидетельствуют сохраненные документы. Есть благодарственная телеграмма от верховного главнокомандующего, в которой Иосиф Сталин благодарит Ивана Виноградова за заботу о бронетанковых силах Красной Армии, а также пригласительный билет в Кремль на прием в честь Парада Победы.

Часть экспозиции дома-музея посвящена родным сестрам ученого Марии и Надежде, которые окончили женскую гимназию уездного города Великие Луки и тоже связали свою жизнь с наукой. С ними Иван рос, учился, о них нежно заботился.

Здесь восстановлен интерьер московского домашнего кабинета профессора Надежды Виноградовой.

Вперед — это к истокам

Из комнаты сестер всегда открыта дверь в гостиную, где восстановлен интерьер, в полной мере выражающий духовное содержание и атмосферу, в которой жила православная семья Виноградовых. В центре стоит большой обеденный стол, рядом дубовый буфет ручной работы, где хранится часть коллекции старинной фарфоровой, фаянсовой посуды. Над фортепьяно – фигурное зеркало бабушки ученого Марии Новской. В красном углу Казанская икона Божьей Матери. Часть экспозиции в гостиной посвящена 50-ти московским годам жизни академика Ивана Виноградова. В витринах представлены награды ученого, монографии.

Для гостей дома-музея в этом зале проводят различные мероприятия, праздничные встречи, мастер-классы. Помещение небольшое, но камерность обстановки позволяет воспроизвести эпоху старинных духовных династий.

«Матушка была радушной хозяйкой. Во главе стола сидел папа. Первую тарелку супа мама всегда должна налить кому? Главе семьи. У нас чаще всего как принято? Сначала детям, а потом уже всем остальным. Но это неправильно, это нарушение нашей традиции, - подчеркнула директор дома-музея.

Татьяна Бобкина констатировала, что семья Виноградовых - яркий пример того, как должно быть в русской традиции, как правильно выстраивать семейные взаимоотношения. Самого Ивана Матвеевича, который ей близок чисто по-человечески, директор дома-музея называет образцом человека.

«Нам есть, чему поучиться у Виноградовых. В какой-то момент мы нарушили нашу традицию, и пошел некий перекос. Нужно возвращаться к корням, к тем устоям, которые были заложены когда-то, тогда будет результат. Как говорится, вперед - это всегда к истоку. Мы должны быть лучше своих родителей, наши дети должны быть лучше нас. Только тогда цивилизация развивается. Если этого нет, то идет деградация», - уверена Татьяна Бобкина.

Она не только проводит экскурсии, на которые часто приходят школьники, но и читает лекции студентам по теме русского языка, семейных взаимоотношений, по родоведению. Специалист заметила, что понимание семейных ценностей к современным молодым людей немного отсрочено, и на некоторые серьезные темы студенты просто не готовы говорить, поэтому важно погружаться в вопрос постепенно - всему своё время.

Лица на фотографиях совсем другие, нежели сегодня, констатирует директор дома-музея. По глубине взгляда можно о многом сказать.

В доме-музее применяют индивидуальный подход к посетителям с учётом их возраста, запроса и многих других факторов. Для школьников, к примеру, есть специальные модели, наглядно демонстрирующие, как математика работает в жизни. Это помогает визуализировать абстрактные понятия и формулы из учебников, делает сложное более доступным.

Язык Вселенной

Основная миссия дома-музея - сохранение и популяризация наследия Ивана Виноградова, а также математики как науки. При этом важно не только сохранить ресурс, но и правильно его использовать. «Не нужно галопировать по залам, это ни к чему хорошему не приводит. Мы стараемся, чтобы каждому понравилось. Сегодня посетитель очень вдумчивый, заинтересованный, задающий вопросы. Поэтому нужно брать не количеством, а качеством», - такого принципа придерживается директор учреждения.

По её наблюдениям, с каждым годом становится всё больше детей, интересующихся математикой, которую принято называть языком Вселенной. Местные жители часто приходят в дом-музей семьями, особой популярностью пользуются мероприятия на летней веранде, где устраивают посиделки с чаем из самовара и вареньем из плодов, выращенных в музейном саду.

Событийный календарь в учреждении насыщенный, особое место в нем занимают три главные даты - день рождения Ивана Матвеевича, день его ухода из жизни и День науки. А ещё в доме отмечают Рождество - так, как это было принято в семье Виноградовых.

Мемориальный дом-музей академика И.М. Виноградова входит в федеральный проект «Серебряное ожерелье России», был рекомендован специалистами в туристический маршрут «Грибы и гении растут в провинции». Сюда приезжает много экскурсантов, в этом году учреждение приняло уже больше тысячи иногородних посетителей. Среди них немало пенсионеров, была даже пожилая женщина, которая отправилась в путешествие по стране автостопом. «Бабушка далеко за 80, сухенькая, с рюкзачком за плечами», - так вспоминают гостью в музее. Пару лет назад приезжал целый автобус гидов из разных уголков страны, которые искали новые площадки для показа.

Дом-музей пользуется спросом, но большие группы не вмещает, их нужно разделять. Поэтому есть потребность в расширении площадей, благо территория позволяет это сделать. Музейщики мечтают воссоздать «Горницу матушки Виноградовой» с русской печью и угощениями, где можно было бы проводить мероприятия для посетителей. Кроме того, необходима парковка для транспорта, которую, к примеру, можно сделать на соседнем участке, где сейчас стоят заброшенные сараи.

Требует обновления территория дома-музея, которая, к слову, выглядит весьма ухоженной, сотрудники содержат её в чистоте и порядке. Повсюду виднеются клумбы, где высажено много флоксов, которые любил Иван Матвеевич, цветут розы, вьётся дикий виноград, растут туи и чубушник, иногда ошибочно называемый жасмином. Также есть дубы, самый большой из них посадил Армен Сергеев, заместитель директора Математического института им. В. А. Стеклова РАН, с которым дом-музей активно взаимодействует. Благодаря этому сотрудничеству у великолукских старшеклассников есть уникальная возможность посещать научно-популярные лекции Максима Королёва, российского учёного-математика, специалиста по теории чисел, ведущего научного сотрудника МИАН, доктора физико-математических наук.

Мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова является одной из главных достопримечательностей Великих Лук и региона в целом. Здесь можно постичь личность одного из крупнейших математиков ХХ века, настоящего гражданина своей страны, человека разносторонних интересов, а также почувствовать себя частью большой дружной семьи, вспомнить об исконно русских традициях и ценностях. Наша редакция благодарит сотрудников учреждения за тёплый приём и от всей души желает дальнейшего процветания, развития и осуществления всех намеченных планов.

Ульяна Лаблюк