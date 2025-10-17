Туризм

За бренд «Печоры – колыбель православия» округу выделили 40 млн рублей

Псковская область вошла в число победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в мессенджере MAX, Печорский муниципальный стал лидером в номинации «Повышение узнаваемости территории» («бренд территории»). Регион получил премию в 40 миллионов рублей, которые будут направлены на дальнейшее развитие округа.

Команда правительства области разработала бренд «Печоры – колыбель православия», основанный на богатом духовном наследии региона. Центр притяжения – Псково-Печерский монастырь, отметивший в прошлом году 550-летие.

В рамках развития бренда была реализована масштабная программа благоустройства:

Отремонтировано 23 многоквартирных дома;

Благоустроено 14 общественных территорий;

Построено более 17 км водопроводных сетей;

Созданы новые общественные пространства.

В результате за последние три года в Печорском округе:

Турпоток вырос с 35 до 75 тысяч человек;

Число средств размещения – с 19 до 25;

Рост налоговых поступлений на 66%;

Инвестиции в основной капитал — в 4,7 раза выше.

Михаил Ведерников поздравил Печорский округ с заслуженной победой, а также поблагодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию этого проекта и создание нового бренда в регионе.