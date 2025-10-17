Туризм

Два псковских санатория ввели льготы на путевки для семей военнослужащих

В рамках программы поддержки Псковским областным советом профсоюзов участников специальной военной операции и членов их семей профсоюзные санатории «Хилово» и «Голубые озера» ввели специальный тариф на санаторно-курортные путевки, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Тариф действует с 1 ноября и распространяется на все категории номеров на путевки с лечением длительностью более 10 дней.

«В очередной раз псковские профсоюзы поддерживают наших защитников и их семьи не словом, а делом. Принято и реализовано решение о введении специальных льготных тарифов на лечение участников СВО и членов их семей в профсоюзных санаториях Псковской области. На сегодняшний день в программе принимают участие санатории "Хилово" и "Голубые озера", - прокомментировал введение специальных тарифов председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.