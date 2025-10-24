Конструкции первого этажа бетонируют в новой псковской гостинице Cosmos

Сегодня на площадке возводимой современной трехзвездочной гостиницы Cosmos Smart в Пскове продолжаются активные строительные работы, в частности, осуществляется бетонирование вертикальных конструкций первого этажа, сообщили в фонде инвестиционного развития Псковской области.
Фото здесь и далее: Фонд инвестразвития Псковской области
Основные этапы сопровождения проекта фондом:
- Помощь с земельными участками: получено право аренды земельного участка на улице Кузнецкая, 33, специально выделенного для возведения гостиницы и обустройства прилегающей парковочной зоны. Дополнительно была предоставлена территория для устройства противопожарного выезда и удобства въезда-выезда транспорта.
- Архитектурные согласования: рассмотрены три возможных архитектурно-планировочных решения, одно из которых получило одобрение Градостроительного совета города Пскова.
- Артефактологический контроль: проведены археологические исследования, необходимые перед началом строительных работ, совместно с министерством культурного наследия Псковской области.
- Подключение инженерных сетей: оказана поддержка в взаимодействии с оператором энергоснабжения ПАО «Россети Северо-Запад» для своевременного подключения к временным и постоянным источникам электроэнергии.
- Социальные обязательства: выполнено обязательство по строительству детской площадки в Образском сквере, оснащённой современным оборудованием и доступными объектами для детей с особыми потребностями. Эта инициатива стала возможной благодаря взаимодействию с Псковской областной организацией Всероссийского общества инвалидов.
Фонд инвестразвития оказал полное сопровождение проекта, начиная с подбора земельного участка и заканчивая выдачей разрешения на строительство 30 августа 2024 года.
Напомним, ранее стало известно, что строительство нового гостиничного комплекса Cosmos Smart в Пскове увеличит гостиничный фонд города на 120 номеров и создаст 76 новых рабочих мест.