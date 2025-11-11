Общество

Гендиректор псковского аэропорта объяснил сокращение рейсов на Москву

Генеральный директор псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница» прокомментировал ситуацию с сокращением числа рейсов в Москву. Основной причиной изменений была названа нехватка воздушных судов у авиакомпаний.

Как отметил Артем Тарасов, сложности с регулярностью авиасообщения носят системный характер и наблюдаются по всей стране: «Ситуация сейчас непростая, она происходит не только в Псковской области, но и по всем аэропортам. Все следим за новостями и видим, что периодически аэропорты закрываются "коврами". Это тоже очень сильно влияет на воздушное движение».

По словам гендиректора, эти факторы приводят к серьезным сбоям в расписании: «Самолеты на земле не стоят, они летают по кольцам и своим маршрутам, и если в каком-то сегменте оказалась задержка в 3-4 часа, то эта задержка будет идти и дальше. Здесь мы никак не можем повлиять. Это безопасность».

Таким образом, сокращение рейсов объясняется объективными обстоятельствами, связанными с общей ситуацией в российской авиационной отрасли, а также делается упор на приоритет безопасности полетов.

Напомним, число авиарейсов между Псковом и Москвой сократилось с 14 до 10 в неделю, эти изменения вступили в силу с 26 октября, с началом осенне-зимнего расписания.