Туризм

Санатории Псковской области заработали более 800 млн рублей за девять месяцев

Санатории Псковской области заработали 853 миллиона рублей за первые три квартала этого года, что на 23,8% больше, чем в прошлом году. Рейтинг популярных регионов страны для санаторно-курортного отдыха по итогам зимы подготовил портал бронирования Санатории-России.рф. Он составлен на основании данных количества ночёвок и доходов санаториев, сообщили Псковской Ленте Новостей в «ТурСтат».

В санаториях Псковской области приняли 20,1 тысячи отдыхающих за девять месяцев этого года, что на 2,4% больше, чем в прошлом году.

В целом число отдыхающих в санаториях Северо-Западного федерального округа за первые три квартала года составило 300 тысяч человек, а доходы санаториев выросли на 18% до 11,4 миллиарда рублей.

Псковская область попала в топ-5 по доходам санаториев на Северо-Запада РФ. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург, Калининградская, Новгородская и Мурманская области.

Напомним, за девять месяцев текущего года в профсоюзных здравницах и на базах отдыха реализовали свое право на льготный отдых 1 186 человек.