Туризм

Туристы в основном задерживаются в Пскове на 2 ночи — Кристина Кобызь

Туристы в основном задерживаются в Пскове на 2 ночи. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь. При этом, по ее словам, точно вычислить длительность пребывания туристов в областном центре нелегко.

«Это очень сложно проследить, потому что Псковстат дает нам данные от 1 до 4 дней и от 5 до 7 дней, — отметила Кристина Кобызь. — Поэтому мы стараемся сделать подсчет и своими силами: опрашиваем гостиницы, и они могут из своей программы вычленить 2–3 дня. Если мы говорим о данных от туроператора, то все туристы остаются на 2 ночи».

Ранее статистика показывала, что большинство туристов оставалось всего на одну ночь, продолжила гостья студии: «Они успевали посетить Псков, Изборск и Печоры. Теперь же это две, а то и три ночи. Как показали ноябрьские каникулы, люди приезжали на 3–4 дня».

Кристина Кобызь заверила: «Будем стараться к концу года выяснить, пришли ли мы стабильно к 3 дням пребывания». Это может свидетельствовать о растущем интересе к Пскову и его достопримечательностям.