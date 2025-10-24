Туризм

Делегация из «Хилово» посетила с рабочим визитом санатории Белоруссии

Делегация сотрудников профсоюзного санатория «Хилово» во главе с директором Григорием Коратаевым и главным врачом Женей Дудченко посетила здравницы братской Республики Беларусь с рабочим визитом, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Основной целью поездки стало посещение санаториев «Крыница», «Приднепровский» и «Сосны» для знакомства с материально-технической базой, методами лечения, кадровой работой, а также способами привлечения отдыхающих. Особое внимание было уделено обмену опытом с коллективами санаториев.

«В целом можно сказать, что Республика Беларусь усиленно работает над тем, чтобы, как минимум, сохранить свою долю рынка санаторно-курортных услуг среди наших соотечественников», — прокомментировал визит Григорий Коратаев.

Он также отметил, что в то же время специалисты белорусских здравниц настроены доброжелательно по отношению к российским коллегам, готовы делиться опытом, а также перенимать передовые методы оздоровления в целях сохранения здоровья граждан братских народов Союзных государств.