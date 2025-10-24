Делегация из «Хилово» посетила с рабочим визитом санатории Белоруссии

Делегация сотрудников профсоюзного санатория «Хилово» во главе с директором Григорием Коратаевым и главным врачом Женей Дудченко посетила здравницы братской Республики Беларусь с рабочим визитом, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.
Фото: Псковский областной совет профсоюзов
Основной целью поездки стало посещение санаториев «Крыница», «Приднепровский» и «Сосны» для знакомства с материально-технической базой, методами лечения, кадровой работой, а также способами привлечения отдыхающих. Особое внимание было уделено обмену опытом с коллективами санаториев.
Он также отметил, что в то же время специалисты белорусских здравниц настроены доброжелательно по отношению к российским коллегам, готовы делиться опытом, а также перенимать передовые методы оздоровления в целях сохранения здоровья граждан братских народов Союзных государств.