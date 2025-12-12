Туризм

Выбор настойчивых

Для новоржевской деревни Выбор год завершается появлением нового объекта инфраструктуры для туристов — экскурсионной площадки у подножия крепостного вала. Это не первый проект, на реализацию которого местное территориальное общественное самоуправление выиграло деньги через грантовый конкурс, но только с ним произошла осечка — средства удалось получить лишь на второй год. Пример местного ТОСа показывает, как работа над своими ошибками и настойчивость помогают добиваться результата.

Сначала была крепость

Это теперь Выбор — тихая деревня в новоржевской глубинке, пусть и большая, с собственной средней школой. А некогда поселение здесь появилось как псковский пригород, то есть сразу с крепостью, вошедшей в состав оборонного пояса независимой вечевой республики. С одного бока — новгородские земли, с другого — литовские.

«Князь Александръ Феодорович и Юрии посадникъ Тимофеевич и вси посадники псковския заложиша город новыи в Котельньском обрубе и нарекоша имя ему Выбор, месяца сентября в 14 день, на Воздвижение честнаго и животворящаго креста», - пишет Псковская летопись под 1431 годом.

Было тут некогда и два монастыря, мужской и женский, оба оказались разорены во время нашествия поляков во главе со Стефаном Баторием при Иване Грозном в 1581 году.

Собственную славную историю современные жители Выбора хорошо помнят. Знают, что вал — руины бывшей крепости, с которой все начиналось — был грозной оборонной силой. Возможность для продвижения своего исторического наследия местные увидели в системе ТОСов.

Хотя изначально территориальное общественное самоуправление «Комфорт», образованное в 2021 году, создавали вовсе не для того. И прежде чем развивать инфраструктуру для путешественников, закрыли с помощью ТОСа собственные бытовые потребности.

Есть дело

Создать ТОС предложила тогдашняя глава волости, а теперь сотрудник администрации Новоржевского муниципального округа Ольга Васильева. В инициативную группу учредителей вошли Татьяна Вихрова, Светлана Шумель, Анастасия Терентьева, Марина Васильева и Татьяна Пискунова. Последняя стала председателем ТОСа «Комфорт».

В родной Выбор Татьяна Пискунова приехала вместе с мужем в 2010 году, успев до этого пожить в Петербурге и Пскове. Была беременной первенцем, думала, что отдохнет недолго, а получилось — вернулась навсегда. Сейчас в семье уже двое мальчиков, 14 и почти 12 лет.

Именно дети послужили стимулом к созданию ТОСа. До его появления в Выборе вместо детской площадки стояли раскуроченные качели и разломанные скамейки. Местные мамочки пришли с этой проблемой к главе волости, и Ольга Васильева в качестве решения предложила создать ТОС и сильно помогла с оформлением бумаг.

«Не хотели изначально соглашаться, потому что мы еще не знали, как все работает, но понимали, что деньги для деревни лишними не будут», - говорит Татьяна Пискунова.

Начали не с качелей и каруселей, а с более глобальной проблемы — с мусорной. За трехэтажками в центре деревни годами копилась свалка, а полноценных контейнерных площадок не хватало. С проектом по их установке и заявились на областной конкурс в 2021 году. И сразу победили. С этого началась серия из трех побед подряд, благодаря чему в Выборе появились пять контейнерных площадок, уличные тренажеры и детская площадка, освещение спортивно-игрового комплекса.

В копилку интересных мест

Череда успешных проектов прервалась в прошлом году, когда заявка по обустройству на крепостном валу смотровой площадки не получила поддержки. Создать такую площадку предложила Светлана Макарова, учитель математики и увлеченный краевед. Главная идея в том, чтобы у приезжающих осмотреть живописные руины было место для отдыха, обзора и знакомства с информацией об истории крепости.

Однако при написании проекта не предусмотрели тот факт, что крепость — объект культурного наследия, вторжение в который невозможно. В число победителей не вошли, но отчаиваться не стали и уже в нынешнем году переписали проект. Смотровая площадка превратилась в экскурсионную и переместилась к подножию вала, выйдя за границы охраняемой территории.

«Так даже вышло лучше, - считает председатель ТОСа. - Через новое место проходит дорога к кладбищу, на большие праздники съезжается много народу. Убеждена, что даже потомкам местных жителей будет интересно узнать подробнее о прошлом родных мест. Получилось достойно, и мы уже слышали много слов благодарности».

Площадку замостили плиткой, поставили скамейки, возвели участок каменной стены с памятным знаком, цитирующим летопись. Рядом установили информационный щит.

«Мы сразу взбодрились, как только все получилось с первым проектом. А теперь у нас стало чище, появилось место для досуга, достопримечательность, - перечисляет Татьяна Пискунова сделанное. - Скажу так, ТОС хорош там, где есть активные, неравнодушные жители и помощь администрации. Мы продолжим писать проекты и участвовать в конкурсах».

План на ближайший год — обустроить два воинских мемориала. Один на братском захоронении, где выборцы собираются в памятные даты, и он требует замены плит. А у памятника солдату хотели бы поставить информационные щиты с данными о том, как деды воевали, и как пережили войну здешние места.

Ну а пока открыли экскурсионную площадку, радостное событие произошло в октябре.

«Уверена, что данная площадка пополнит копилку интересных мест Выбора, будет востребована жителями и желающими отдохнуть, всеми, кто хочет познакомиться богатой историей деревни. Надеюсь, что все будут бережно относиться к новому объекту и поддерживать порядок», - написала в соцсетях глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Почти сразу же по прямому назначению площадку использовали во время экскурсии для детей из Дубровской школы, которую провела Светлана Макарова.

Конечно, одной площадкой поток туристов не привлечешь. Но нынешние темпы развития внутреннего туризма, постоянный поиск путешественниками новых мест, появление с нуля точек притяжения — все это дает и Выбору шанс на развитие туризма. Нужно же с чего-то начинать.

Юлия Магера

Фото из соцсетей главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой