Туризм

Светлана Баранова: Псковская область уже не является «регионом выходного дня»

О новых возможностях для отдыха в Псковской области и росте туристического потока в регионе рассказала руководитель Псковского областного союза туриндустрии, председатель Общественного совета при министерстве туризма Псковской области, туроператор Светлана Баранова в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM».

Светлана Баранова отметила, что от специалистов требуется умение адаптироваться к новым условиям и предугадывать, что станет популярным среди туристов: «Мы постоянно живем в изменяющемся мире, который оказывает влияние на нашу сферу деятельности. Нам приходится ловить эти изменения, прогнозировать, что окажется наиболее популярным, и четко следить, что появляется в регионе для того, чтобы вводить эти объекты».

Гостья студии обратила внимание на то, что «одним из достоинств нашего региона является крутая предпринимательская инициатива», которая находит поддержку со стороны государства. «Это позволяет развивать самые интересные туристические объекты, потому что показать сочетание «улитки» и «ландшафтного парка» может далеко не каждый регион. Предоставить возможность уединиться в гдовском баре, порыбачить, посмотреть на страусов и употребить вкуснейшую продукцию — это действительно то, что свойственно нашему региону», — добавила она.

Светлана Баранова акцентировала: важным моментом является то, что предприниматели самостоятельно находят друг друга, объединяются и создают туристический продукт.

Говоря о тенденциях в туристическом потоке, руководитель Псковского областного союза туриндустрии отметила «неуклонный рост» и расширение периода туристической загрузки. «Если мы всегда говорили, что по окончании школьных каникул мы впадаем в спячку, которая продолжается с ноябрьских выходных до майских праздников, то теперь такого нет», — сказала она.

По словам туроператора, даже в начале декабря сезон остается активным, и в этом году наблюдается увеличение числа белорусских туристов, которые выбирают Псковскую область как направление для отдыха.

Светлана Баранова также подчеркнула важность увеличения срока пребывания туристов: «Нужно давать такие возможности, чтобы люди к нам приезжали не на один день». Она подчеркнула, что Псковская область уже давно не является «регионом выходного дня» и предлагает множество интересных объектов для посещения, которые стоит увидеть в течение более длительного периода.