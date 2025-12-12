Туризм

Названы наиболее востребованные виды туризма в Псковской области

Какие виды туризма сейчас развиваются в Псковской области и что наиболее востребовано в этом году, рассказала директор Туристского информационного центра Псковской области Александра Федотова на круглом столе «Успешно развивающиеся виды туризма в Псковской области» в пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM».

По словам гостьи студии, культурно-познавательный туризм остается одним из ведущих направлений и продолжает модернизироваться. «Появляются новые форматы, внедряются технологии и интерактивные программы», - сказала директор Туристского информационного центра Псковской области. Она также добавила, что в этом году запущенное судно «Иния» открыло новые перспективы для знакомства с достопримечательностями.

«Природный туризм активно развивается благодаря новым местам размещения и предложениям от туроператоров и заповедников. Автотуризм тоже набирает популярность», - сообщила Александра Федотова.

Она акцентировала, что Псковская область получила статус лауреата второй степени в категории автотуризма. «Активные виды отдыха, такие как квадроциклы и рыбалка, также пользуются спросом», - подчеркнула директор Туристского информационного центра.

В заключение Александра Федотова отметила, что «в целом наблюдается рост запроса на инфраструктуру, что положительно сказывается на развитии туристической сферы в регионе».