Туризм

Владелец печорского «Форелевого хутора» заявил о кадровых проблемах в экотуризме

О развитии экотуризма в Печорском округе рассказал владелец «Форелевого хутора» Андрей Иванов в объединённом пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM, отметив спонтанное возникновение проекта и важность учета пожеланий гостей для улучшения сервиса.

Андрей Иванов отметил, что проект возник спонтанно после долгого поиска подходящей земли и трехлетнего строительства. «Все это получилось спонтанно, мы начали функционировать в качестве платной рыбалки», — сообщил он.

Гость студии подчеркнул, что в процессе работы они начали учитывать пожелания гостей. «Мы начали слушать наших гостей, их пожелания воплотились в ресторан и гостевые дома», — рассказал владелец «Форелевого хутора». По его словам, они продолжают развивать проект, участвуя в соревнованиях по рыбалке и перенимая опыт из других регионов России и за границей. «Я очень много впитал в себя мест и сделал приблизительно так, как хотел бы, чтобы это было идеально», — добавил Андрей Иванов.

Однако гость студии также обозначил существующие проблемы, с которыми сталкивается бизнес: «У нас есть трудности, и мы работаем над улучшением нашего сервиса. В частности, есть проблемы с кадрами». Андрей Иванов отметил, что такие сложности характерны для удаленных от крупных городов регионов. Он акцентировал внимание на том, что «Форелевый хутор» пытается мотивировать поваров работать в заведении, несмотря на более привлекательные условия в областном центре.

Говоря о поддержке со стороны властей, Андрей Иванов подчеркнул важность грантовой помощи для развития экотуризма и агротуризма.