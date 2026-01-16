 
Туризм

В новогодние каникулы Псковскую область посетило рекордное количество туристов

0

В новогодние каникулы в Псковскую область приехали более 21 тысячи туристов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале мессенджера Max. Глава региона встретился с министром туризма Мариной Егоровой, чтобы обсудить итоги работы сферы туризма в период новогодних праздников. 

Видео: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

«В Псковскую область приехали более 21 тысячи туристов, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом. Количество экскурсантов превысило 105 тысяч человек, что на 35% выше показателей предыдущего года. Отели, гостиницы, гостевые дома и квартиры, сдаваемые посуточно, заполнили на 100%», - рассказала Марина Егорова.

Министр туризма отметила, что основной интерес у гостей вызывают город Псков, Печорский и Пушкиногорский округа. Она также выделила значительный рост потока туристов в Себежском округе — на 64%.

«Люди уходят от стандартных культурно-познавательных маршрутов и ищут новые формы отдыха и развлечений, в том числе экологический туризм, который предлагает Себежский округ. Мы правильно идем в направлении модульного строительства, которое возводят на природных территориях», — подчеркнула министр туризма Псковской области.

Она добавила, что туристский информационный центр посетило большое количество гостей, которые высоко оценили развитую инфраструктуру региона и проект «Рождество начинается здесь». «Люди были удивлены, впечатлены и очень довольны», — заключила Марина Егорова.

Михаил Ведерников также отметил, что новогодние каникулы были насыщенными и результативными, во многом благодаря реализации нового проекта, связанного с Рождеством.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026