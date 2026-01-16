В новогодние каникулы Псковскую область посетило рекордное количество туристов

В новогодние каникулы в Псковскую область приехали более 21 тысячи туристов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале мессенджера Max. Глава региона встретился с министром туризма Мариной Егоровой, чтобы обсудить итоги работы сферы туризма в период новогодних праздников.

Видео: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

«В Псковскую область приехали более 21 тысячи туристов, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом. Количество экскурсантов превысило 105 тысяч человек, что на 35% выше показателей предыдущего года. Отели, гостиницы, гостевые дома и квартиры, сдаваемые посуточно, заполнили на 100%», - рассказала Марина Егорова.

Министр туризма отметила, что основной интерес у гостей вызывают город Псков, Печорский и Пушкиногорский округа. Она также выделила значительный рост потока туристов в Себежском округе — на 64%.

«Люди уходят от стандартных культурно-познавательных маршрутов и ищут новые формы отдыха и развлечений, в том числе экологический туризм, который предлагает Себежский округ. Мы правильно идем в направлении модульного строительства, которое возводят на природных территориях», — подчеркнула министр туризма Псковской области.

Она добавила, что туристский информационный центр посетило большое количество гостей, которые высоко оценили развитую инфраструктуру региона и проект «Рождество начинается здесь». «Люди были удивлены, впечатлены и очень довольны», — заключила Марина Егорова.

Михаил Ведерников также отметил, что новогодние каникулы были насыщенными и результативными, во многом благодаря реализации нового проекта, связанного с Рождеством.