 
Туризм

Фестиваль «Монастырская кухня» состоится в октябре в Печорах

0

Новый фестиваль, посвященный традициям монастырской кухни, состоится в начале октября 2026 года в Печорах в рамках проекта «Печоры – колыбель православия». Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«Событийный проект, любой open-air, всегда носит за собой какой-то идеологический смысл. Мы хотим эту тему продвигать. В этом году у нас состоится фестиваль "Монастырская кухня" на территории города Печоры. К нам приедут подворья Псковской и Великолукской епархий, также будем рады видеть и гостей. Мы сейчас прорабатываем, чтобы приехали монастыри из Крыма и из других территорий для того, чтобы еще какую-то уникальность привнести, все-таки у нас Год единства народов России. Это будет фестиваль, на котором мы расскажем о традициях монастырской кухни, расскажем вообще о монастырях. Каждый презентует себя. Это будет большое трехдневное мероприятие в начале октября текущего года», – сообщила Ольга Тимофеева.

Напомним, ранее Псковская область вошла в число победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, Печорский муниципальный округ стал лидером в номинации «Повышение узнаваемости территории» («бренд территории»). Регион получил премию в 40 миллионов рублей, которые будут направлены на дальнейшее развитие округа.

Команда правительства области разработала бренд «Печоры – колыбель православия», основанный на богатом духовном наследии региона. Центр притяжения – Псково-Печерский монастырь. 

