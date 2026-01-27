Экспедицию «Путь воды» из Пскова в Великий Новгород на каяках совершат летом

Экспедиция «Путь воды» из Пскова в Великий Новгород, представляющая собой водное путешествие на каяках и байдарках​, состоится летом. Об этом сообщил один из участников организации корпоративного и персонального отдыха «ПсковКаяк» Михаил Чикуров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и скриншот далее: группа в сети «ВКонтакте» «ПсковКаяк»

Экспедиция пройдет по древнему водному пути из Пскова в Великий Новгород. Общая протяженность маршрута составляет 280 км. Маршрут охватывает реки Великая, Череха, Уза, Шелонь, озеро Ильмень и реку Волхов. Часть пути будет пройдена против течения. Кроме того, участникам предстоит преодолеть 12-километровый волок между реками.

По словам Михаила Чикурова, «древние водные пути на слуху, они не забыты, много про них написано». «Мы начали изучать эти древние водные пути», - сказал он.

Михаил Чикуров отметил, что «два города рядом — Псков и Новгород — тоже изначально связывал именно водный путь».

«В середине маршрута, между реками Череха и Шелонь, находится перемычка — самая высокая точка. Участникам предстоит перенести свои суда из одной водной системы в другую. В этом месте находился древний волок, по которому в древности перевозили грузы: суда перетаскивали или перегружали товары на другие суда, после чего спускались по другим рекам. Длина волока составит 12 км», - рассказал собеседник ПЛН.

Экспедицию запланировали на лето 2026 года, ориентировочно - на первую половину августа. На прохождение всего маршрута отводится 7-8 дней, однако Михаил Чикуров предполагает, что по факту путешествие может занять меньше времени. «Старт планируется такой: прямо от Кремля до Кремля, условно говоря. То есть мы начнем здесь, в самом центре, возможно, у Ольгинской часовни, и таким образом будем двигаться до Новгородского кремля», - пояснил представитель «ПсковКаяк».

Михаил Чикуров также сказал: «На данный момент основной состав команды — три проверенных человека, которые готовы к любым трудностям, к любым испытаниям».

«Желающие могут присоединиться, но к ним будут предъявляться требования по полной автономности. Это означает, что в случае возникновения проблем или невозможности продолжить путь участники должны иметь возможность самостоятельно покинуть маршрут, не нарушая планы всей экспедиции. У них должен быть человек с машиной, который сможет приехать в любую точку маршрута, забрать их, загрузить и увезти», - добавил он.

Михаил Чикуров обратил внимание, что экспедиция призвана пройти маршрут «разом насквозь» и отметил, что «уже предпринимались такие попытки, исторические и краеведческие». Однако, по его словам, ещё не было ни одной экспедиции, которая бы прошла разом насквозь весь этот маршрут.