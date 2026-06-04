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11 стран Европы потребовали ужесточить въезд для россиян в Шенгенскую зону

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11 европейских стран попросили руководство Евросоюза ввести дополнительные ограничения на въезд российских туристов в Шенгенскую зону в преддверии периода летних отпусков, сообщает Politico.

Министры этих стран, среди которых - страны Балтии, Нидерланды, Финляндия, Швеция, направили соответствующее письмо главе дипломатии ЕС Кае Каллас и члену Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру.

Призыв к ужесточению визовой политики прозвучал на фоне «изменившейся политической обстановки», связанной в том числе с уходом с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По словам собеседников Politico, подписавшие письмо министры намерены поднять этот вопрос на встрече глав МВД и министров юстиции стран ЕС, чтобы оценить, достаточно ли поддержки имеют их предложения для дальнейшего рассмотрения. Источники отметили, что если поддержки будет достаточно, то инициатива может быть рассмотрена в «ускоренном порядке», пишет «Интерфакс».

При этом другой источник из страны, не подписавшей это письмо, призвал своих коллег «быть немного осторожнее» с ужесточением визовой политики.

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