Фотофакт: Остановки общественного транспорта оформляют в стиле «Псковских каникул»

В Пскове начали оформлять остановки общественного транспорта к проекту «Псковские каникулы», сообщили Псковской Ленте Новостей местные жители.

На остановочных павильонах появились тематические баннеры с символикой проекта. Оформление выполнено в едином фирменном стиле и посвящено культурной программе «Псковских каникул», которая проходит в областном центре.

Фестиваль «Псковские каникулы» на набережной будет продолжаться до конца выходных. Повторы шоу пройдут 1 августа в 15:00 и 19:00, 2 августа в 15:00 и 18:00.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».