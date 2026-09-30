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О Фестивале монастырской кухни «Архондарик» расскажут в пресс-центре ПЛН 

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Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 30 сентября, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. Она будет посвящена Фестивалю монастырской кухни, который впервые пройдет в Печорах с 2 по 4 октября.

Фестиваль называется «Архондарик» — место в монастыре, где принимали дорогих гостей. Почему для первого в области фестиваля монастырской кухни была выбрана именно эта метафора и почему местом проведения стали Печоры? Каков культурно-просветительский потенциал такого формата? В чем суперидея и миссия фестиваля? Как удалось собрать такой масштабный для первого года состав участников: делегации из 13 монастырей — от Карелии до Хабаровска и Минска? Чем организаторы и участники будут удивлять гостей? Станет ли фестиваль «Архондарик» ежегодным? Об этом и многом другом расскажут министр культуры Псковской области Илианна Петрова и генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

Начало пресс-конференции в 15.00. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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