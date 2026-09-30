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Самую большую монастырскую похлебку сварят на фестивале «Архондарик» в Печорах 

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Самую большую монастырскую похлебку планируется сварить на фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах. Об этом в объединенном общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM сообщил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

«В планах есть рекорд по монастырской похлебке. Мы это рекордом, конечно, не называем и к этому не стремимся, но это точно будет самая большая похлебка на фестивале "Архондарик". Мы планируем для всех гостей приготовить 2700 литров похлебки. Не менее», - заявил Александр Робин.

Начальник ТКД отметил, что в Псковской области уже есть опыт приготовления больших порций супов. У организаторов будет 2,5 часа, чтобы раздать похлебку, потому есть риск того, что суп испортится.

Готовить блюдо будут 15 человек. 

«Можно будет обращаться за второй порцией», – уточнил Александр Робин.  

Фестиваль монастырской кухни впервые пройдет в Печорах с 2 по 4 октября.

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