Самую большую монастырскую похлебку сварят на фестивале «Архондарик» в Печорах 

Самую большую монастырскую похлебку планируется сварить на фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах. Об этом в объединенном общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM сообщил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.
Начальник ТКД отметил, что в Псковской области уже есть опыт приготовления больших порций супов. У организаторов будет 2,5 часа, чтобы раздать похлебку, потому есть риск того, что суп испортится.
Готовить блюдо будут 15 человек.
Фестиваль монастырской кухни впервые пройдет в Печорах с 2 по 4 октября.