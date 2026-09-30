Картофель фри по-монастырски и рогалики с орехами: чем будут потчевать посетителей фестиваля «Архондарик»

Некоторые блюда, которые привезут с собой монастыри-участники фестиваля «Архондарик», перечислил в объединенном общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

«Если пробежаться по меню, то будут и кисель овсяный с брусникой, и колбаски щучьи, и капуста тушеная с фасолью, и плов игуменский, и картофельная запеканка, и уха финская, и суп крещенский, и перец фаршированный, и лапша по-монастырски, и картофель фри по-монастырски, а также рулет рыбный из ладожского судака и рогалики с лимоном и орехами», – перечислил Александр Робин.

Также гость студии поделился личным «фаворитом» из предложенного меню.

«Меня лично больше всего впечатлил картофель фри по-монастырски. Интересно, как это? Также знаю, что Богородицкий монастырь из Татарстана будет готовить плов с тунцом», – добавил Александр Робин.

Фестиваль монастырской кухни впервые пройдет в Печорах с 2 по 4 октября.