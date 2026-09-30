Организаторы раскрыли секрет названия печорского фестиваля «Архондарик»

Организаторы фестиваля монастырской кухни «Архондарик» рассказали о названии и смыслах фестиваля в объединенном общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

«Архондарик – это новый проект. Мы вкладываем все силы в организацию. Название не сильно привычно, но оно выбрано не случайно. Архон – это почетный гость, а архондарик – специальное место в монастыре, где встречали гостей и вели беседы. Название как нельзя лучше отражает то пространство, которые мы хотим создать. Нам хотелось представить традицию монастырской кухни, как пространство гостеприимное, чтобы монастырская еда воспринималась как продолжение традиции милосердия и труда. Хотим, чтобы этот проект был положительно воспринят», – пояснила министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

Гостья студии выразила надежду, что фестиваль привлечет туристов в межсезонье.

«Мы уверены, что ставка на межсезонье привлечет новое количество туристов и паломников. Печоры выбраны не случайно – это закономерно. На территории древнего города располагается монастырь, который является духовным центром области и страны, где ни на минуту не смолкали молитвы. Это абсолютно логичное решение. Все будет способствовать созданию контекста проекта. Он станет не просто гастрономическим. Мы с коллегами пытаемся создать пространство для диалога, культуры, преемственности на Псковской земле», – добавила Илианна Петрова.

Фестиваль монастырской кухни впервые пройдет в Печорах с 2 по 4 октября.