Шаттлы до фестиваля «Архондарик» в Печорах будут курсировать каждые 20 минут

Дополнительная парковка и курсирующие каждые 20 минут транспортные шаттлы будут обеспечивать транспортную доступность фестиваля «Архондарик». Об этом в объединенном общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM сообщила министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

«Логистику мы продумывали. Будет предусмотрена дополнительная парковка, также будут работать шаттлы, которые до места проведения фестиваля будут привозить людей. Они будут курсировать каждые 20 минут. Я очень надеюсь, что транспортных проблем не будет», – сообщила Илианна Петрова.

В заключение министр пригласила всех погрузиться в мир православной культуры, посетив фестиваль.

«Хотелось бы пригласить всех за новыми впечатлениями, новыми эмоциями, за погружением в мир православной культуры - и жителей нашего региона, и жителей всей страны», – подытожила Илианна Петрова.

Фестиваль монастырской кухни впервые пройдет в Печорах с 2 по 4 октября.