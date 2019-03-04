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Эксперты ПсковГУ проверят экологичность псковского «Титан-Полимера»

Общественный контроль будет вестись на протяжении всего периода строительства завода и ввода его в эксплуатацию. В целях оказания помощи рабочей группе в осуществлении контроля решено привлечь к ее работе экспертов из числа экологов, химиков и других специалистов - представителей научных и общественных организаций, экспертных сообществ.

Напомним, по словам вице-губернатор Нинели Салагаевой, на Псковском заводе «Титан-Полимер» также планируется создание совместной с ПсковГУ кафедры с последующим трудоустройством студентов.

«Нами проработан список из пяти экспертов - работников Псковского государственного университета, кандидатов и докторов наук, которые на основании предоставленных материалов смогут дать заключение относительно планирующегося производства», - отметил председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по контролю за ходом строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино», сообщает пресс-служба Псковского государственного университета.

Эксперты ПсковГУ проверят экологичность псковского «Титан-Полимера»

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