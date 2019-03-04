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ГК «Титан» намерена открыть научно-технический центр на базе ПсковГУ

На базе ПсковГУ ГК «Титан» намерена создать научно-технический центр, где будут наработаны новые виды пленок и новые виды продукции. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 14 марта, на пресс-конференции сообщил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан», ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Михаил Сутягинский.

По его словам, создание такого НТЦ придаст Псковской области новый виток для развития. «Ничто так не украшает регион, как интеллигенция», - добавил он.

«Мы развиваемся по кластерному типу, в котором мы являемся базовым предприятием. Этот проект вправе называться градо- и системообразующим», - заявил Михаил Сутягинский.

Он напомнил, что старт проекту был дан в первом квартале 2018 года. Следующий шаг - строительство 1-й линии по производству БОПЭТ-пленки (2019-2020 годы), затем 2-й линии (2020 год). На период с 2021 по 2022 год запланировано строительство завода по производству ПЭТФ-гранул. Создание научно-технического центра запланирована на период с 2022 по 2023 годы.

«Мы не сможем начать наше производство, не пройдя все необходимые экспертизы. Контролирующие органы, а это 24 организации, не дадут нам что-то обойти. Власти заинтересованы в реализации нашего проекта, поскольку мы предлагаем прогнозируемые налоговые поступления и прозрачность производства», - заключил Михаил Сутягинский.