Новый ректор ПсковГУ прошла по маршрутам ганзейской экскурсии со студентами истфака

Маршрут, разработанный студентами ПсковГУ для участников Ганзейской конференции, презентовали руководителю вуза. Наталья Ильина, врио ректора ПсковГУ, на днях представленная губернатором, знакомство с городом начала с экскурсии по Кремлю в сопровождении декана исторического факультета Натальи Никитиной и завкафедрой отечественной истории Зои Тимошенковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.
Экскурсию провели студенты, разработавшие специальный маршрут для гостей и участников международной конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», которая пройдет в Пскове с 21-23 мая.
«Проведение международной конференции на высоком уровне - одна из ключевых задач нашего университета. Важно понимать, что подготовка мероприятия объединяет усилия преподавателей и сотрудников вуза, и, естественно, студентов», – отметила Наталья Ильина.
В ходе экскурсии врио ректора ознакомилась с ключевыми точками экскурсионной программы и осмотрела экспозицию, связанную с историей Пскова, отметив высокое число партнеров города по Ганзейскому союзу.
Напомним, в этом году в Пскове состоятся XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, в рамках которых на базе опорного вуза Псковского государственного университета пройдет международная научно-практическая конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».
Тематика конференции охватывает обсуждение национальных проектов «Образование» и «Наука», роль опорных университетов, проблематику подготовки кадров многое и другое. В блоке мероприятий запланировано: проведение пленарного заседания, форум, научные секции, круглые тематические столы и проведение конкурса научных работ.
Ожидаемое количество участников - не менее 600 человек, среди которых ректоры и молодежные делегации российских и зарубежных вузов.