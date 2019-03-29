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Псковское отделение «Союза женщин России»: К сожалению, регион не может похвастаться количеством женщин в законодательной власти

23.05.2019 15:05|ПсковКомментариев: 0

Председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова отметила, что Псковская область не может похвастаться количеством женщин, занимающих места в Псковской городской Думе и Псковском областном Собрании. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Наталья Никифорова сообщила об этом 23 мая, на конференции, посвященной роли женщины в Ганзейском союзе и проходящей в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».

«К сожалению, Псковская область не может похвастаться количеством женщин, занимающих места в Псковской городской Думе и Псковском областном Собрании. Среди 25 депутатов Псковской гордумы Думы - всего 5 женщин. А в Псковском региональном собрании - 10 женщин из 44 депутатов. Больше женщин - в органах исполнительной власти, занимаются социальной сферой».

Кроме того, Наталья Никифорова рассказала о деятельности возглавляемой некоммерческой организации.

«Общественный сектор НКО имеет огромное значение в жизни каждого региона. Я представляю региональную организацию, и нам - 25 лет. В районах Псковской области открыто 14 отделений нашей организации. Наша область - небольшая, и на данный момент в нашем региональном отделении - две тысячи женщин, - отметила Наталья Никифорова. - Мы взаимодействуем с органами государственной власти,  органами госуправления. Кроме благотворительной деятельности, мы занимаемся просветительской деятельностью: проводим уроки в детских садах, детских домах, даем уроки материнства и отцовства. Помогаем органам власти заниматься общественным контролем, подготовкой к учебному году. Следим за жизнь женщин пожилого возраста. И это далеко не предел».

Теги: #ПсковГУ #псковская городская дума #псковское областное собрание #Гордума #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Ганзейская научно-практическая конференция в ПсковГУ Псковское отделение «Союза женщин России»: К сожалению, регион не может похвастаться количеством женщин в законодательной власти Наибольшую часть профессорско-преподавательского состава вузов РФ составляют женщины Глава Невельского района: В небольших муниципалитетах исполнительная власть держится на женщинах В Пскове открылась конференция, посвященная роли женщины в Ганзейском союзе В Пскове начал работу международный молодежный конгресс «Интернациональное содружество» Эксперты заявили, что приграничное положение нельзя называть преимуществом Псковской области Игорь Девятко назвал основные задачи работы Агентства инвестиционного развития Псковской области Елена Косенкова: Поддержка местных производителей не должна уходить на второй план в инвестиционной политике Псковской области Взаимодействие с ПсковГУ играет большую роль в формировании благоприятного инвестклимата в Псковской области - Андрей Михеев Национальные проекты дают региональный вузам широкий простор для участия - эксперт ПсковГУ и Всемирная ассоциация выпускников вузов подписали соглашение о сотрудничестве Как правильно привлекать иностранных студентов, обсудили эксперты на Ганзейской научной конференции в Пскове Студенческий конкурс грантов проведут в ПсковГУ Я приехала ускорить строительство студенческого кампуса - замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова Ключ к успешному многостороннему сотрудничеству попытались найти статусные эксперты по истории Пскова и Ганзы ПсковГУ подписал соглашения о сотрудничестве с Даугавпилским университетом и Ассоциацией иностранных студентов Вера Емельянова: Псковская область рассчитывает получить от Ганзейской научно-практической конференции конкретные плоды в виде проектов Нам есть чем поделиться, и мы открыты для получения нового опыта - в Пскове торжественно открылась Ганзейская научно-практическая конференция Развитие вузов возможно только во взаимодействии с муниципалитетами и бизнесом - ректор латвийской академии В Пскове начала работу Ганзейская научно-практическая конференция ПсковГУ На Ганзейской конференции в Пскове расскажут об интернационализации высшего образования Более 1,7 тыс. участников соберет Ганзейская научно-практическая конференция в ПсковГУ Президент Всемирной ассоциации выпускников вузов проведет мастер-класс в рамках Ганзейской конференции Директор федерального Ресурсного Молодежного Центра представит проекты Росмолодежи на Ганзейской конференции Известный академик проведет лекцию по нейросетевой экономике в рамках Ганзейской конференции ПсковГУ представляет программу Ганзейской конференции Регистрация на Ганзейскую конференцию в Пскове продлена до 15 мая Новый ректор ПсковГУ прошла по маршрутам ганзейской экскурсии со студентами истфака Врио ректора ПсковГУ рассказала, как вуз готовится к Ганзейской научной конференции Иван Цецерский встретился с врио ректора ПсковГУ для обсуждения «ганзейской» конференции
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