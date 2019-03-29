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Псковское отделение «Союза женщин России»: К сожалению, регион не может похвастаться количеством женщин в законодательной власти

Председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова отметила, что Псковская область не может похвастаться количеством женщин, занимающих места в Псковской городской Думе и Псковском областном Собрании. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Наталья Никифорова сообщила об этом 23 мая, на конференции, посвященной роли женщины в Ганзейском союзе и проходящей в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».

«К сожалению, Псковская область не может похвастаться количеством женщин, занимающих места в Псковской городской Думе и Псковском областном Собрании. Среди 25 депутатов Псковской гордумы Думы - всего 5 женщин. А в Псковском региональном собрании - 10 женщин из 44 депутатов. Больше женщин - в органах исполнительной власти, занимаются социальной сферой».

Кроме того, Наталья Никифорова рассказала о деятельности возглавляемой некоммерческой организации.

«Общественный сектор НКО имеет огромное значение в жизни каждого региона. Я представляю региональную организацию, и нам - 25 лет. В районах Псковской области открыто 14 отделений нашей организации. Наша область - небольшая, и на данный момент в нашем региональном отделении - две тысячи женщин, - отметила Наталья Никифорова. - Мы взаимодействуем с органами государственной власти, органами госуправления. Кроме благотворительной деятельности, мы занимаемся просветительской деятельностью: проводим уроки в детских садах, детских домах, даем уроки материнства и отцовства. Помогаем органам власти заниматься общественным контролем, подготовкой к учебному году. Следим за жизнь женщин пожилого возраста. И это далеко не предел».